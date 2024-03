Kiedy gra mikst Iga Świątek - Hubert Hurkacz w Indian Wells: O której godzinie? Gdzie oglądać mikst Świątek Hurkacz Transmisja TV

Iga Świątek i Hubert Hurkacz znów stworzą parę miksta! Polskie gwiazdy są już w Indian Wells i wkrótce połączą siły w turnieju Tie Break Tens. To pokazowa impreza charytatywna Eisenhower Cup, która poprzedzi turnieje WTA i ATP w Indian Wells. Zagra w niej osiem par mikstowych i będą to wielkie gwiazdy. Iga Świątek i Hubert Hurkacz w styczniu stworzyli zabójczą mieszankę w United Cup.

W charytatywnych zawodach powalczy osiem par mikstowych i będą to same wielkie gwiazdy. Tytułu bronią Aryna Sabalenka i Taylor Fritz, którzy rok temu pokonali w finale 10-8 właśnie Igę i Hubiego. Inne słynne duety to Rybakina/Rublow, Woźniacka/Rune czy Badosa/Tsitsipas (prywatnie para). Zasady turnieju są proste. Krótko przed zawodami zostanie rozlosowana drabinka i odbędą się ćwierćfinały. Ich zwycięzcy zmierzą się zaraz potem w półfinałach, a na koniec zostanie rozegrany wielki finał. Mecze będą krótkie. Każdy będzie rozgrywany do 10 wygranych punktów. To pozwoli rozegrać całe zawody w ciągu kilku godzin. Początek Tie Break Tens w Indian Wells w środę 5 marca o godz. 4 nad ranem polskiego czasu. Transmisja TV od godz. 4.30 na Polsacie Sport.

Turnieje WTA i ATP w Indian Wells ruszą w środę, ale Świątek i Hurkacz zaczną zmagania od 2. rundy, więc pierwsze mecze rozegrają najwcześniej w piątek wieczorem. Iga właśnie rozpoczęła już 93. tydzień panowania na tronie liderki rankingu, a Hubi wciąż zajmuje 8. miejsce. Po ostatnich zmianach w notowaniach Polska jako jedyny kraj ma reprezentantów w Top-10 zarówno WTA jak i ATP!

Występ w turnieju miksta to dla naszych tenisistów kolejne cenne przetarcie przed walką o medale igrzysk olimpijskich w Paryżu. W tym sezonie świetnie spisali się już w styczniowym United Cup, gdzie doszli aż do finału, w którym okazali się minimalnie gorsi od Niemców.