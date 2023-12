Kiedy Iga Świątek gra kolejny turniej? Plany startowe, terminarz 2024

Iga Świątek wznowiła już treningi i przygotowuje się do nowego sezonu. Zaraz po wielkim triumfie w WTA Finals i powrocie na tron liderki rankingu WTA ruszyła na zasłużone wakacje, ale nie ma dużo czasu na odpoczynek. - Będę miała 10 dni wakacji i cieszę się, że znalazł się na to czas. Nasz sezon cały czas jest wydłużany. Nie zaczynamy sezonu w styczniu, bo wyjeżdżam trenować do Abu Zabi lub Dubaju już w połowie grudnia. Dlatego warto znaleźć czas na odpoczynek - powiedziała Iga, która wróci do rywalizacji w pokazowym turnieju Światowej Ligi Tenisa (21-24 grudnia).

Iga Świątek już rok temu zagrała w tej pokazówce, w której walczą największe tenisowe gwiazdy. To połączone z występami gwiazd estrady rozgrywki drużynowe. Grają w nich zarówno kobiety jak i mężczyźni. Teraz z zaproszenia skorzystał również Hubert Hurkacz. Iga i Hubi zagrają razem w drużynie Jastrzębi, w której będą również Norweg Casper Ruud i Francuzka Caroline Garcia. W pokazowym turnieju w Abu Zabi w innych zespołach powalczą m.in. Aryna Sabalenka, Jelena Rybakina, Daniił Miedwiediew czy Stefanos Tsitsipas. Wszystko ku uciesze spędzających tam urlopy turystów. Polskie gwiazdy w Abu Zabi zarobią oczywiście duże pieniądze.

- To jest powtórka drogi, którą Iga wybrała w poprzednim roku, więc widocznie to wszystko się sprawdziło, również sportowo - mówił w naszym programie Super Tenis Marek Furjan, komentator tenisa. - Pewnie taki udział w pokazówce wart jest finansowo tyle ile finał wielkoszlemowy. Trzeba mieć świadomość, że to jest jej praca i z lukratywnych ofert ma prawo skorzystać.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz po wspólnym występie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przeniosą się do Australii i znów zagrają razem. Wystąpią w barwach reprezentacji Polski w drugiej edycji organizowanego wspólnie przed WTA i ATP międzynarodowego turnieju United Cup (29 grudnia-7 stycznia). Rok temu Iga i Hubi poprowadzili polski zespół do półfinału, zachwycając m.in. w meczach miksta. To ma być cenne przetarcie przed nowym sezonem i igrzyskami olimpijskimi Paryż 2024, w których razem powalczą o medale. Teraz formuła United Cup została mocno okrojona. W każdym meczu rozegrane zostaną tylko dwa mecze singla (kobiet i mężczyzn, rok temu były po dwa czyli w sumie cztery) oraz spotkanie miksta. Polska zagra w grupie kolejno z Brazylią i Hiszpanią.

21-24 grudnia - Światowa Liga Tenisa w Abu Zabi (pokazówka)

29 grudnia-7 stycznia - United Cup w Australii (oficjalne rozgrywki WTA i ATP)

14 stycznia - Australian Open