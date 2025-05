Iga Świątek odzyska moc na rzymskiej mączce? Zaczęła od pokazu siły!

Iga Świątek obronę tytułu w Rzymie zaczęła od meczu z Elisabettą Cocciaretto. Polka w seniorskim tourze zagra z niewysoką Włoszką (166 cm) po raz pierwszy, ale panie dobrze się znają z czasów juniorskich. Rywalizowały ze sobą mając 12-14 lat. Cocciaretto w meczu ze Świątek mogła liczyć na głośny doping włoskiej publiczności, która jednak już po kilku gemach straciła pewnie wiarę, że tenisistka z Italii będzie w stanie naszej gwieździe zagrozić. Iga Świątek w Rzymie bardzo lubi grać, a warunki bardzo jej pasują. Triumfowała tam w latach 2021, 2022 i 2024. Rok temu pokonała w finale 6:2, 6:3 Arynę Sabalenkę. Teraz też zaprezentowała się świetnie. - Piłki mnie słuchały - podsumowała wysokie zwycięstwo

Iga Świątek zdemolowała Elisabettę Cocciaretto

Iga Świątek w czasie treningów na rzymskiej mączce tryskała pozytywną energią. Występ w Rzymie to próba generalna przed paryskim Roland Garros, a dobry wynik pomógłby Polce nabrać pewności siebie, której ostatnio wyraźnie jej brakowało. - Mam wrażenie, że w tym roku trochę bardziej zmagam się ze swoim perfekcjonizmem - analizowała Iga Świątek w czasie konferencji prasowej w Rzymie. - Chcę się skupić na tym, żeby być zdyscyplinowaną na korcie i podejmować właściwe decyzje, a nie te, które czasem przychodzą mi do głowy. To jest teraz mój główny cel.

Iga Świątek od pierwszej piłki w meczu z Elisabettą Cocciaretto grała szybko, narzucając dużą intensywność, ale też mądrze budowała punkty. Nie podejmowała zbyt dużego ryzyka, zagrywając piłki dokładnie ale ze sporym marginesem błędu. Właśnie taka gra pozwoliła jej zdominować konkurencję na kortach ziemnych w poprzednich sezonach. Cocciaretto próbowała się odgryzać, ale zdołała urwać tylko jednego gema. Iga dobrze serwowała, a kiedy nie trafiała pierwszym podaniem, znakomicie wykorzystywała swój kick-serwis. Wysoki kozioł piłki sprawiał ogromne problemy niewysokiej rywalce.

Z kim gra Iga Świątek w 3. rundzie WTA Rzym? Teraz Danielle Collins?

Iga Świątek rywalkę w 3. rundzie turnieju WTA w Rzymie pozna po meczu Danielle Collins - Elena-Gabriela Ruse. Amerykanka i Rumunka zagrają w czwartek ok. godziny 15. Jeżeli Iga Świątek zagra z Danielle Collins, będzie to ich pierwsze starcie od pamiętnej dramy po ćwierćfinale turnieju olimpijskiego w Paryżu. Tenisistka z USA zaatakowała wtedy Polkę, zarzucając jej, że jest fałszywa i nieszczera.

Kiedy gra Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie WTA w Rzymie?

Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie turnieju WTA w Rzymie zagra w sobotę 10 maja. Transmisje TV z turnieju WTA w Rzymie na antenie Canal+ Sport 2.

