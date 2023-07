Kolejna odsłona Typera od TOTALbet. Typuj wyniki Wimbledonu i zgarniaj nagrody!

Iga Świątek – przełom w Wimbledonie?

Klasa Igi Świątek w żadnym stopniu nie podlega dyskusji. Polska tenisistka w wieku zaledwie 22 lat ma już na koncie cztery triumfy w turniejach rangi Wielkiego Szlema, a od ponad roku nieprzerwanie zajmuje pierwszą lokatę w rankingu WTA. Trzeba jednak otwarcie przyznać, że trawiaste korty Wimbledonu jak do tej pory jej nie leżały. Urodzona w Warszawie zawodniczka jest wybitną specjalistką od gry na „mączce”, czego efektem jest trzykrotne zwycięstwo we French Open. Iga dobrze radzi sobie jednak także na twardych kortach – w zeszłym roku udało jej się wygrać US Open, natomiast podczas Australian Open 2022 zameldowała się w półfinale. Wobec tych osiągnięć nieco blado wyglądają jej dotychczasowe występy w Londynie. „Maszyna z Raszyna” najdalej doszła tu bowiem do czwartej rundy (2021). Przed rokiem nie udało jej się natomiast nawet wyrównać tego osiągnięcia, już w 1/16 finału została bowiem wyeliminowana przez zdecydowanie niżej notowaną Alize Cornet. Wydaje się jednak, że obecnie Świątek jest już zupełnie inną zawodniczką niż przed rokiem – dojrzalszą, cierpliwszą i bardziej trzymającą nerwy na wodzy. Choć trawiaste korty nie należą do jej ulubionych, obecna edycja Wimbledonu może okazać się dla niej przełomowa. Potwierdzają to zresztą kursy przygotowane z tej okazji przez TOTALbet. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na końcowy triumf 22-latki płaci 2.85 zł – najmniej w całej stawce. Kolejne lokaty zajmują Elena Rybakina (4.70) oraz Aryna Sabalenka (5.00). Dodajmy także, że w Wimbledonie bierze udział także druga z naszych reprezentantek – Magda Linette. Jej triumf zdaniem TOTALbet jest jednak skrajnie nieprawdopodobny – kurs na taki rozwój wypadków bukmacher ustalił na poziomie 100.00. Co ciekawe, obie Polki w czwartej rundzie będą mogły spotkać się w bezpośrednim pojedynku.

Hurkacz sprawi sensację?

Polscy fani męskiego tenisa także mają swojego faworyta, którym naturalnie jest Hubert Hurkacz. Urodzony we Wrocławiu zawodnik w przeszłości niejednokrotnie „lubił” sprawiać swoim fanom niemiłe niespodzianki, odpadając z ważnych turniejów już na samym początku rywalizacji. Tym razem zaczął jednak od mocnego uderzenia, w pierwszej rundzie pokonał Hiszpana Alberta Ramosa-Vinolasa (6:1, 6:4, 6:4), bardzo pewnie meldując się w kolejnej fazie zawodów. Jeśli „Hubi” w dalszej części Wimbledonu będzie prezentował równie wysoką formę, jego występ w decydujących rundach wydaje się być możliwy. Wg TOTALbet szanse na zwycięstwo 26-latka w całym turnieju są jednak minimalne – kurs na taki rozwój wypadków legalny polski bukmacher ustalił na poziomie 70.00. W opinii ekspertów z TOTALbet najbardziej prawdopodobnym wynikiem Hurkacza będzie awans do 1/8 finału. Bukmacherzy nie mają z kolei wątpliwości, że triumf w Wimbledonie kogokolwiek spoza pary Novak Djokovic – Carlos Alcaraz byłby nie lada sensacją. Kurs na triumf Serba wynosi 1.52, Hiszpana – 3.60. Trzeci w tym zestawieniu jest Włoch Jannik Sinner, w przypadku którego za każdą postawioną złotówkę można zgarnąć aż 16.00 zł!

Typuj i wygrywaj z TOTALbet

Trwający obecnie Wimbledon to nie tylko doskonała okazja, aby ponownie emocjonować się zmaganiami czołowych tenisistów i tenisistek na świecie. Jest to także znakomity sposób, aby zaimponować wiedzą na temat tenisa i przy okazji zgarnąć nagrody od TOTALbet! Wszystko z powodu Typera, przygotowanego przez legalnego polskiego bukmachera specjalnie na londyński turniej. Zasady są proste:

1. Zacznij zabawę:

a) Zaznacz minimum jedną zgodę marketingową. b) Odbierz 100 BetCoinów na start.

2. Typuj mecze:

a) Wskaż wynik spotkania. b)Określ liczbę BetCoinów za którą typujesz.

3. Weszło? Wygrane BetCoiny lecą na Twoje konto, a Ty możesz bawić się dalej!

4. Im więcej BetCoinów tym wyższa pozycja w rankingu! Dla najlepszych czekają nagrody:

1. miejsce – cash (1 200 zł)

2. miejsce – cash (800 zł)

3. miejsce – cash (600 zł)

4. miejsce – freebety (5x100 zł)

5. miejsce – freebety (4x100 zł)

6-10. miejsce – freebety (2x100 zł)

11-25. miejsce – freebet 100 zł

26-50. miejsce – freebet 50 zł

51-100. miejsce – freebet 25 zł

101-200. miejsce – freebet 15 zł

Szczegółowe zasady znajdują się W TYM MIEJSCU.

