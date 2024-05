Komfortowa sytuacja Igi Świątek w rankingu WTA! Pewne prowadzenie aż do... To się nie mieści w głowie!

Niewiarygodny pech Hurkacza na Roland Garros. Przerwali jego mecz z Szapowałowem. Co się stało?

Iga Świątek jest już pewna, że nie straci prowadzenia aż do końca Wimbledonu! Zwycięstwo z Marie Bouzkovą zagwarantowało Polce co najmniej 111 tygodni na pozycji liderki rankingu WTA. Informację podał profil "Z kortu - informacje tenisowe" na platformie X (dawniej Twitter).

To efekt świetnej gry Igi Świątek w ostatnim czasie, ale również tego, że jej najgroźniejsze rywalki będą bronić dużo więcej punktów w trakcie turniejów na trawie. Polka obecnie zajmuje 9. miejsce na liście wszech czasów jeżeli chodzi o liczbę tygodni spędzonych na tronie liderki rankingu. Prowadziła już w sumie przez 105 tygodni. Ma zagwarantowane w sumie 11 tygodni. A to oznacza, że zbliży się bardzo do Justine Henin, która była numerem 1 przez 117 tygodni i zajmuje na wspomnianej liście 8. miejsce. Prowadzi oczywiście Steffi Graf - 377 tygodni.

🇵🇱 Zwycięstwo z Marie Bouzkovą zagwarantowało Idze Świątek co najmniej 111 tygodni na pozycji liderki rankingu WTA (do końca Wimbledonu).📸 Jimmie48 Photography | WTA | #RolandGarros | #czasnatenis🇬🇧 With a win against Marie Bouzkova, Iga Świątek is guaranteed at least 111… pic.twitter.com/LaLrJAQH4Q— Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news (@z_kortu) May 31, 2024

