Kto wygra mecz Hubert Hurkacz - Rafael Nadal? Szokujące notowania bukmacherów!

Hubert Hurkacz na otwarcie rywalizacji w turnieju ATP Masters 1000 w Rzymie zagra z Rafaelem Nadalem. Dla obu panów to próba generalna przed Roland Garros. Kiedy Nadal po raz pierwszy wygrał turniej w Rzymie, Hurkacz miał... 8 lat (2005 r.). W sobotę Polak zmierzy się wreszcie z hiszpańskim "Królem Mączki", do tej pory nie mieli okazji ze sobą zagrać.

Kto wygra mecz Hurkacz - Nadal w Rzymie? Notowana bukmacherów

Prześladowany przez przewlekłe kontuzje 38-letni Rafael Nadal w tym sezonie żegna się z kibicami i profesjonalnym tenisem. Mistrz z Majorki to 22-krotny mistrz Szlemów, a Roland Garros podbił aż 14 razy. Teraz jego każdy występ to okazja do pożegnania z kibicami. Idol Igi Świątek już dawno zapowiedział, że kończy karierę. - To mój trzeci tydzień z rzędu w tourze, a to się nie zdarzyło od bardzo dawna. To dobra wiadomość - powiedział Nadal, który w Barcelonie odpadł po drugim meczu (5:7, 1:6 z De Mianurem), a w Madrycie po czwartym (5:7, 4:6 z Lehecką). Rywalizację w Rzymie zaczął od ciężkiego boju i zwycięstwa 4:6, 6:3, 6:4 nad Belgiem Zizou Bergsem (nr 108). I nie wyglądał w tym meczu dobrze.

- To nie był mój dobry mecz, nie grałem tak, jak naprawdę myślę, że mogę i muszę grać - stwierdził Rafa Nadal po meczu z Zizou Bergsem. - Udało mi się znaleźć sposób na zwycięstwo, dzięki czemu za dwa dni mam szansę ponownie zagrać i pokazać, że potrafię to zrobić znacznie lepiej niż dzisiaj. Takie właśnie mam odczucia podczas sesji treningowych. Oczywiście poprawa jest ważna, bo największą poprawą jest to, że nadal gram. To jest dla mnie największa i najważniejsza rzecz - dodał Nadal.

Hubert Hurkacz na kortach ziemnych do tej pory spisywał się słabiej niż na innych, szybszych nawierzchniach. A mączka w Rzymie jest wyjątkowo wolna i Polak nie odnosił tam sukcesów. Rok temu odpadł już po pierwszym meczu. Mimo to zdaniem bukmacherów to Hurkacz jest faworytem przed meczem z Rafaelem Nadalem. Zakłady na jego zwycięstwo przyjmowane są po kursie 1,63. Za wygraną Nadala - 2,28. Czy te przewidywania się potwierdzą? Przekonamy się w sobotę.

