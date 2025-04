Trudny bój Magdaleny Fręch ze znaną rywalką. Wszystko rozstrzygnął tie-break

Od początku można było mieć wrażenie, że polska tenisistka pokona wszystkie kłopoty w tym spotkaniu i znajdzie sposób na 38-letnią Errani. Ta za każdym razem jednak wracała do gry. Fręch z pewnością nie przespała początku spotkania, ale późniejsze, spore, przestoje w grze sprawiły, że pierwszą partię wygrała dopiero 7:5. Od początku zaś nie układała jej się gra w drugim secie, Errani skorzystała też z delikatnych problemów ze zdrowiem tenisistki z Łodzi.

Fręch vs. Errani. Pięć punktów z rzędu

Polka wróciła do gry w trzecim secie po przerwie medycznej. Decydującego seta rozpoczęła od wygranego gema "na sucho", ale po chwili to Włoszka wywalczyła przełamanie. Prowadziła z Polką 3:1, potem 4:2, wtedy Fręch rozpoczęła udaną pogoń za Errani. To doprowadziło obie panie do trzynastego gema w trzecim secie. W tie-breaku Fręch przegrywała już 2-5, ale wtedy nastąpiła kolejna eksplozja formy. Fręch wygrała pięć piłek z rzędu i całe spotkanie 7:5, 4:6, 7:6!

Na zwyciężczynię czekała Jessica Pegula, dla której mecz 2. rundy będzie dopiero początkiem zmagań w Stuttgarcie. Amerykanka jest w tej imprezie rozstawiona z "trójką".

