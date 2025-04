Rywalka Igi Świątek to prawdziwa piękność. Kibice za nią szaleją

To nie do wiary!

Karierę na międzynarodowych kortach rozpoczęła w 2009 roku. Pięć lat później osiągnęła finał gry pojedynczej dziewcząt podczas Australian Open, gdzie przegrała z Elizavetą Kulichkovą.​ Fett na zawodowych kortach zdobyła dziewięć tytułów singlowych i pięć deblowych w turniejach rangi ITF .​

W Stuttgarcie przeszła przez kwalifikacje, a w pierwszej rundzie pokonała swoją rodaczkę Donnę Vekić 7:6, 6:4, sprawiając niespodziankę.​

Iga Świątek vs. Jana Fett

Mecz Igi Świątek z Janą Fett zaplanowano na środę, 16 kwietnia 2025 roku, około godziny 17:00​

To będzie drugie spotkanie obu zawodniczek. Poprzednio zmierzyły się w pierwszej rundzie Wimbledonu w 2022 roku, gdzie Świątek wygrała 6:0, 6:3

Mimo że Świątek jest faworytką, Fett pokazała, że potrafi sprawić niespodziankę. – Na pewno moim celem jest skupienie się na sobie. Ostatnie miesiące nie były łatwe, bo po tak świetnych sezonach znalazłam się w centrum uwagi. Każdy mój ruch jest oceniany, a oczekiwania są wysokie – stwierdziła Iga, odpowiadając na pytania dziennikarzy. – Moim celem jest skoncentrowanie się na procesie i na tym, co chcę zmienić w swojej grze. Razem z trenerem Wimem Fissettem mamy wiele pomysłów, jak mogę udoskonalić swoją technikę. Na treningach wyglądało to całkiem nieźle i chcę wdrożyć to również w meczach. Jestem pewna, że jeśli będę ciężko pracować, efekty przyjdą. Ludzie będą mówić, to co chcą powiedzieć, ale czasami trzeba to zignorować – dodała Polka.

