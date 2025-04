Tomasz Hajto zdecydowanie o Darii Abramowicz. Te słowa odbiją się szerokim echem

Iga Świątek wyjawiła swoje największe marzenie poza tenisem! W Polsce go nie zrealizuje

To z nią zagra Iga

Iga Świątek od wielu lat jest na szczycie światowego rankingu WTA. W ostatnim czasie raszynianka przeżywa kryzys i od początku 2025 roku nie była w stanie wygrać w żadnym turnieju. Mimo to, nadal utrzymuje się w czołówce, choć coraz więcej Polka traci do liderującej Aryny Sabalenki.

W podcaście "WojewódzkiKędzierski", którego gościem był Tomasz Hajto został poruszony temat Darii Abramowicz. Były reprezentant Polski został zapytany wprost, czy taka sytuacja powinna mieć miejsce w piłce nożnej.

Tomasz Hajto nie gryzł się w język! Zdecydowane słowa

- Czy dziś każdy piłkarz powinien, idąc tropem Igi Świątek, mieć swoją Darię Abramowicz? Takiego personal coacha, psychologa, który jest cały czas obecny. Bo ja mam wrażenie, że to prowadzi do pewnego rodzaju ekstremum, co zresztą widać na korcie - zapytał Wojewódzki 62-krotnego reprezentanta Polski.

Na odpowiedź Hajty nie trzeba było długo czekać.

- Nie, nie, nie. W sporcie zawodowym nie każdy tego potrzebuje. Ja nigdy nie potrzebowałem, radziłem sobie z tym świetnie. Napędzał mnie każdy mecz. Dla mnie każdy mecz był motywacją, inspiracją - rozpoczął były reprezentant, po czym dodał wspominając swoją karierę.

- Jak grasz na wielkie gwiazdy, ale jesteś w drużynie, gdzie już też jesteś gwiazdą, to czego się masz bać? - podsumował