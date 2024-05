Linette - Samsonowa WYNIK: Koniec Roland Garros dla Magdy Linette! Polka przegrała w I rundzie, Ludmiła Samsonowa za mocna

Magda Linette - Ludmiła Samsonowa 1:6, 1:6

Sonda Czy Iga Świątek wygra Roland Garros 2024? Tak Nie

Odśwież relację

Linette - Samsonowa RELACJA NA ŻYWO Magda Linette - Ludmila Samsonowa Roland Garros na żywo live online Linette - Samsonowa 27 05 2024 WYNIK live

Dla Magdy Linette to będzie drugie spotkanie z Ludmiłą Samsonową w karierze. W poprzednim starciu Polka przegrała z Rosjanką 4:6, 3:6 w 2022 r. na korcie twardym w Clevelend. Teraz stawka jest jednak zdecydowanie większa. Polka, która zajmuje obecnie 46. miejsce w rankingu WTA co prawda nie jest wskazywana jako faworytka meczu Linette - Samsonowa, bowiem Rosjanka plasuje się znacznie wyżej, bo na 19. miejscu w stawce. Poznanianka jednak lubi sprawiać niespodzianki i z pewnością dziś zrobi wszystko, aby dać się we znaki Samsonowej i awansować do II rundy Roland Garros, gdzie na zwyciężczynię meczu Linette - Samsonowa czeka już Amerykanka pochodzenia rosyjskiego, Amanda Anisimowa. Zapraszamy na relację z pierwszego meczu Magdy Linette podczas Roland Garros! Początek rywalizacji o godzinie 11:00.