Linette - Stephens o której WTA Rouen finał Linette - Stephens KIEDY? O której godzinie mecz Linette - Stephens w Rouen dzisiaj 21.04

WTA Rouen Linette - Stephens o której? Finał Linette - Stephens KIEDY

Magda Linette (WTA 60) przystąpiła do turnieju WTA 250 w Rouen jako nierozstawiona zawodniczka, ale w wielkim stylu doszła aż do finału. Po drodze tenisistka z Poznania pokonała reprezentantkę gospodarzy Elsę Jacquemot (7:5, 6:1), Serbkę Nataliję Stevanović (6:2, 6:1), Holenderkę Arantxę Rus (7:6, 6:1) i rozstawioną z "3" Ukrainkę Anhelinę Kalininę (6:1, 4:6, 6:2). Zwłaszcza to zwycięstwo w półfinale robi wrażenie, bo Kalinina w ostatnich tygodniach zanotowała kilka wartościowych wyników, co trudno było powiedzieć o Polce. Na szczęście na mączce w Rouen Linette weszła na swój najwyższy poziom, który będzie musiała zachować w finale przeciwko Sloane Stephens (WTA 39), czyli turniejowej "6".

Magda Linette zagra o trzeci tytuł WTA 250 w swojej karierze! #czasnatenisZnakomita reakcja w trzecim secie na słabszą końcówkę drugiej partii i zwycięstwo z Anheliną Kalininą 6:1, 4:6, 6:2.Oglądanie Magdy w tak pewnym i zdecydowanym wydaniu = przyjemność.Finałowa rywalka -… pic.twitter.com/QRac94G60N— Szymon Przybysz (@SzymiPrzybysz) April 20, 2024

O której finał Linette - Stephens WTA Rouen kiedy mecz Linette - Stephens dzisiaj 21.04

Dla Linette finał w Rouen to szansa na wygranie trzeciego turnieju rangi WTA w karierze. Będzie to siódmy finał 32-latki, w którym zmierzy się z bardziej utytułowaną Sloane Stephens. Amerykanka ma w swoim dorobku zwycięstwo w US Open 2017 i finał Roland Garros 2018. Wygrała już siedem turniejów WTA, a w szczytowym momencie była nawet trzecią tenisistką świata (w lipcu 2018 r.). Później miała słabszy okres, jednak od pewnego czasu wróciła do szerokiej czołówki i w Rouen imponuje grą. W drodze do finału ograła: Peyton Stearns (1:6, 6:1, 6:3), Karolinę Pliskovą (6:3, 6:2), turniejową "4" Yue Yuan (6:2, 6:2) i rozstawioną z "2" Caroline Garcię (6:3, 6:2).

Magda Linette zagra ze Sloane Stephens w finale turnieju WTA 250 w Rouen w niedzielę, 21 kwietnia. Ten mecz zaplanowano na godzinę 15:00. Relację na żywo z finału Linette - Stephens przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy!