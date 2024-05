Madison Keys wypaliła o Idze Świątek! Naprawdę to powiedziała przed półfinałem w Madrycie

Poważne problemy czekają na Igę Świątek. Niepokojąca prognoza dotycząca Polki. Musi się na to przygotować

Madison Keys na drodze do półfinału turnieju WTA w Madrycie pokonała m.in. Ludmiłę Samsonową (6:2, 6:3), Coco Gauff (7:6, 4:6, 6:4) i Ons Jabeur (0:6, 7:5, 6:1). W ćwierćfinale z Tunezyjką długo była bezradna i przegrywała już 0:6, 0:2, ale nagle zasypała rywalkę potężnymi uderzeniami. W Madrycie gra toczy się na wysokości ponad 600 m n.p.m. Przez to piłki latają szybciej, nabierając dużego przyśpieszenia. Te specyficzne warunki pasują do siłowego stylu gry Madison Keys, która potężnie serwuje, a grę opiera na mocnych uderzeniach z głębi kortu.

Madison Keys o Idze Świątek! Amerykanka stawia sprawę jasno

- Dosłownie przez całą moją karierę wszyscy powtarzali: „Pokochasz Madryt”. Świetnie sobie tam poradzisz – komentuje Madison Keys. - I ciągle przegrywałam tu w pierwszej lub drugiej rundzie, z wyjątkiem jednego razu. Jednak myślę, że w tym roku w końcu coś zaskoczyło i może rzeczywiście mój styl gry tutaj pasuje. Teraz jestem starsza i mądrzejsza. Nie staram się niczego na siłę wymuszać. Kiedy próbujesz wymusić, aby coś się wydarzyło, wydaje się, że to się coraz bardziej oddala. W końcu powiedziałem, że wyjdę tam i dam z siebie wszystko i zobaczymy, co się stanie - dodała Amerykanka.

O tym jak niebezpieczna potrafi być Madison Kesy, Iga Świątek przekonała się na własnej skórze w ich ostatnim meczu. Dwa lata temu na szybkim korcie w Cincinnati Polka uległa Amerykance 3:6, 4:6. Iga znana jest z tego, że w meczach z potężnie uderzającymi piłki rywalkami miewa problemy. Czy rozbroi bomby Keys? W dwóch poprzednich meczach z Amerykanką była górą, więc bilans tej rywalizacji to 2-1 dla Polki

Jak Madison Keys podejdzie do meczu z Igą Świątek? - Obejrzymy dużo materiałów wideo - stwierdziła Amerykanka. - Postaram się po prostu wyjść na kort i naprawdę dobrze zagrać. Ona jest oczywiście niesamowitą zawodniczką i świetnie radzi sobie na mączce. To będzie naprawdę trudny mecz. Tak długo, jak będę kontrolować swoją część kortu, będę mogła być dumna z tego, co tam zostawiam - dodała Keys.

Iga Świątek pokonała już Madison Keys na mączce, ale w zupełnie innych warunkach. Polka wygrała z Amerykanką 7:5, 6:1 w Rzymie w 2021 r. - W Rzymie korty są cięższe i wolniejsze niż tutaj, tu jest szybciej, co może zwiększyć moje szanse. Ale wszyscy wiedzą, jak Iga potrafi grać na tej nawierzchni. Ja też mam tę świadomość, ale i tak już nie mogę się doczekać tego pojedynku, choć wyzwanie przede mną olbrzymie - stwierdziła Madison Keys.

