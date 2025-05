Magda Linette - Jelena Rybakina Relacja NA ŻYWO: Półfinał oddala się od Polki!

Iga Świątek w potrzasku. Taka sytuacja przed Roland Garros. Nie do pozazdroszczenia

Magda Linette - Jelena Rybakina to pierwszy ćwierćfinał turnieju WTA 500 w Strasburgu. Obie tenisistki zdecydowały się na występ we Francji tuż przed rozpoczynającym się w niedzielę Roland Garros. Polka w znakomitym stylu awansowała do ćwierćfinału - najpierw pokonała w Strasburgu 6:3, 6:3 rozstawioną z "7" Czeszkę Barborę Krejcikovą, a następnie ograła Słowaczkę Rebeccę Sramkovą 6:4, 6:3. Teraz poprzeczka idzie jeszcze wyżej, bo poznanianka zagra o półfinał z turniejową "4" - Kazaszką Jeleną Rybakiną.

Linette - Rybakina na żywo relacja. Wynik live ćwierćfinał WTA Strasburg

Zwyciężczyni Wimbledonu 2022 nie ma dobrego sezonu i w rankingu WTA spadła na 12. miejsce, ale przed Roland Garros stara się złapać dobry rytm w Strasburgu. W swoim pierwszym meczu nie dała najmniejszych szans Chince Xinyu Wang (6:1, 6:3). Z Linette także jest dużą faworytką. Będzie to ich trzecie starcie, w dwóch wcześniejszych Kazaszka była górą - w 2021 r. w Ostrawie (6:3, 2:6, 6:1) i w 2023 r. w ramach rozgrywek Billie Jean King Cup (6:4, 6:2). Czy tym razem Polka zdoła ograć Rybakinę? Zapraszamy na relację na żywo od godziny 11:00!