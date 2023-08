Magda Linette KIEDY gra WTA Montreal Linette - Azarenka O której godzinie gra Linette pierwszy mecz

Musieliśmy głęboko wbić się w fotel, gdy wyszło na jaw, jakie wykształcenie ma Agnieszka Radwańska. Wymagało to wiele poświęcenia

Tak naprawdę wyglądają nogi 34-letniej Agnieszki Radwańskiej. Odsłoniła każdy szczegół. Fani nie mieli oporów, żeby jej to napisać

Co Iga Świątek ma na ustach?! ZDJĘCIA z Montrealu zaskoczyły kibiców

Magda Linette w Montrealu wraca do gry po miesiącu przerwy. Za nami losowanie drabinki. Linette zacznie rywalizację w 1. rundzie, a jej rywalką będzie słynna Białorusinka Wiktoria Azarenka. To trzeci mecz Linette z Azarenką. Bilans tej rywalizacji to 2-1 dla Białorusinki, ale ostatnio górą była Magda, która w tym sezonie ograła Wikę 7:6, 2:6, 6:4 w 3. rundzie Miami Open.

Kiedy gra Linette WTA Montreal Linette - Azarenka O której gra Linette pierwszy mecz

Magda Linette ostatni mecz rozegrała miesiąc temu, przegrywają 3:6, 1:6 z Belindą Bencic w 3. rundzie Wimbledonu. Potem poznanianka skupiła się na wyleczeniu kontuzji. Wyskoczyła też na urlop na Kajmany. Teraz wraca do gry, a po turnieju w Montrealu zagra też w Cincinnati i oczywiście w wielkoszlemowym US Open. Linette zajmuje obecnie 25. miejsce w rankingu WTA. "Pierwsza połowa sezonu za mną, z moją drużyną zawsze lubimy oceniać i podsumować nasze dotychczasowe starania. Pomimo licznych wyzwań i trudności po drodze, nie mogłabym być bardziej dumna z tego, co udało nam się osiągnąć na korcie i poza nim. Wszyscy jesteśmy bardzo zmotywowani, aby nadal mocno naciskać, mądrzej planować, mądrzej się przygotować i iść po więcej w 2. połowie roku" - podsumowała dotychczasowe występy w 2023 r. Magda Linette.

Linette - Azarenka O której godzinie gra Linette WTA Montreal Kiedy mecz Linette

Mecz Magda Linette - Wiktoria Azarenka w 1. rundzie turnieju WTA w Montrealu zostanie rozegrany w poniedziałek 7 sierpnia lub we wtorek 8 sierpnia. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Linette - Azarenka w Montrealu. Transmisje TV z turnieju WTA w Montrealu na antenie Canal+ Sport.