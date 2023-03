Magda Linette - Rodina RELACJA NA ŻYWO. WTA Miami Linette - Rodina WYNIK LIVE ONLINE mecz Linette - Rodina dzisiaj 23.03 na żywo w Internecie

Magda Linette - Jewgienija Rodina -:-, -:-

Na żywo Magda Linette - Jewgienija Rodina Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu Magda Linette - Jewgienija Rodina w II rundzie turnieju Miami Open! Będzie to czwarte spotkanie tego dnia na korcie nr 7 i rozpocznie się po zakończeniu meczu Ostapenko - Bjorklund. Linette powinna zacząć grać ok. godziny 21:30.

Linette po fantastycznym Australian Open cieszy się pozycją w światowej czołówce. W najnowszym notowaniu rankingu WTA po raz pierwszy w karierze awansowała do czołowej "20", czego efektem jest m.in. rozstawienie w turnieju w Miami. 31-latka miała w pierwszej rundzie wolny los, a rywalizację rozpocznie od meczu II rundy z Jewgieniją Rodiną. Rosjanka wróciła do gry pod koniec zeszłego roku po kilkuletniej przerwie i stara się odzyskać najwyższą formę. W szczytowym momencie kariery była ona 67. rakietą świata, ale obecnie jest klasyfikowana na 369. pozycji. W niedawnym Indian Wells pokonała jednak Alize Cornet (6:2, 7:5), a dopiero w drugiej rundzie uległa późniejszej finalistce, Arynie Sabalence (2:6, 0:6). W Miami odprawiła już 37. na świecie Bernardę Perę (6:3, 6:4). Przed Linette wyjątkowo zdradliwy mecz, bo to Polka jest uznawana za wielką faworytkę. Kibice mają nadzieję, że potwierdzi się to na korcie, ponieważ poznanianka jest jedyną polską tenisistką w Miami wobec kontuzji żeber Igi Świątek. Początek meczu Linette - Rodina ok. godziny 21:30.