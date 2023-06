Magda Linette udanie rozpoczyna rywalizację na trawie! Pewna wygrana w 1. rundzie w Nottingham

Sprawdziliśmy, ile Iga Świątek zarobiła w całej karierze! Do Radwańskiej jeszcze jej sporo brakuje!

Linette, która w rankingu WTA zajmuje 21. miejsce, już w pierwszym gemie przełamała rywalkę, 136. w światowym zestawieniu. Pewnie utrzymywała później swój serwis i to jedno przełamanie wystarczyło jej, żeby zwyciężyć 6:4. Drugą partię poznanianka rozpoczęła od dwóch przełamań i prowadzenia 4:0. Gadecki zdołała później wygrać co prawda jednego gema przy podaniu wyżej notowanej przeciwniczki, jednak nie była już w stanie doprowadzić do wyrównania.

W drugiej rundzie Linette zagra ze zwyciężczynią starcia Czeszki Terezy Martincovej z Brytyjką Jodie Burrage. W Nottingham gra również Magdalena Fręch. W poniedziałek Polka w pierwszej rundzie pokonała Brytyjkę Sonay Kartal 6:3, 5:7, 6:2. W środę w 1/8 finału zmierzy się z rozstawioną z numerem ósmym Chinką Lin Zhu.

Magda Linette - Olivia Gadecki 6:4, 6:4.