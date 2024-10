Magdalena Fręch w ćwierćfinale w Wuhan! Haddad Maia zmieciona z kortu, teraz czas na Sabalenkę!

Magdalena Fręch - Beatriz Haddad Maia 2:0 (6:3, 6:2)

Magdalena Fręch - Beatriz Haddad Maia Witamy w relacji na żywo z meczu Magdalena Fręch - Beatriz Haddad Maia w 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Wuhan! Będzie to ostatnie spotkanie dnia, które rozpocznie się po zakończeniu meczu Sabalenka - Putincewa. W meczu Sabalenka - Putincewa jest 1:1 w setach oraz 3:0 dla Sabalenki, oraz jej podanie. Jeśli Kazaszka się zaraz nie obudzi, to niedługo do wejścia na kort będzie mogła szykować się Magdalena Fręch! Sabalenka prowadzi 5:0 w trzecim secie. Serwuje po zwycięstwo. Koniec! Sabalenka wygrywa, więc za około 15 minut na korcie powinny pojawić się Beatriz Haddad-Maia i Magdalena Fręch. Do tej pory panie grały ze sobą trzy razy. Niestety, zawsze lepsza była Brazylijka, która wygrała z Fręch 2:1 w Birmingham w 2022 roku, 2:0 w Montrealu w 2023 oraz 2:0 w 1. rundzie tegorocznego Wimbledonu. Zawodniczki już wychodzą na kort! Powoli kończy się rozgrzewka. Gramy! Serwuje Magdalena Fręch. Ależ otwarcie! Fręch zaczyna od asa, oby to był dobry omen na resztę meczu. Kolejne serwisu już nie tak groźne, zwłaszcza, że pierwsze podanie niecelne. Brazylijka mocno returnuje i przejmuje inicjatywę, 15:30. Świetny forhend Haddad Mai w samą linię, 15:40, dwa break-pointy dla rywalki... Uf! Brazylijka w aut, pierwszy break-point obroniony. I kolejny aut Haddad Mai! 40:40. slajs rywalki w aut. trzy punkty z rzędu dla Polki i przewaga. 1:0 Gem Fręch. Jest! Asem zaczęła gema i asem go zakończyła, choć musiała bronić dwóch break-pointów! Świetna wymiana, Fręch dobrym uderzeniem po prostej mija Brazylijkę biegnącą do siatki i jest już 0:30! Haddad Maia wyrzuca na aut, mając cały kort otwarty! 40:0 dla Polki, trzy break-pointy! 2:0 Gem Fręch, przełamanie! Świetny return Magdaleny Fręch w samą linię, Brazylijka nie sięga piłki i jest przełamanie dla Polki! 3:0 Gem Fręch. Błyskawiczny gem serwisowy Magdaleny Fręch, świetnymi serwisami albo ustawiała sobie wymianę tak, że Brazylijka musiała jej ulec, albo rywalka w ogóle nie była w stanie zareturnować w kort. Wygląda to na razie bajecznie. Świetnie Fręch poszła do siatki, zablokowała rywalce każdy możliwy kierunek i w końcu zagrywa winnera. 30:15 dla Polki przy podaniu rywalki. Haddad Maia w siatkę! Dwa break-pointy dla Fręch. 4:0 Gem Fręch, przełamanie! Bardzo zachowawczo grała Haddad Maia, ale to była tylko woda na młyn dla Polki, która zagrywa winnera bekhendem po krosie i prowadzi już 4:0! Kolejny as Polki, 30:0 przy jej podaniu. Teraz bardzo dobrze Brazylijka poszła do siatki i nie dała się minąć. 30:30. W kolejnej akcji Fręch już zdołała minąć rywalkę, która znów ruszyła do siatki, ale później popełnia błąd. 40:40. Uf, Brazylijka w aut, przewaga Fręch. 5:0 Gem Fręch. Haddad Maia znów wyrzuca na aut i Magdalena Fręch domyka swojego gema. Potężna przewaga Polki. Brazylijka zaczyna gema od podwójnego błędu serwisowego. Dwa auty Fręch, 40:15 dla Brazylijki i poważna szansa na pierwszego gema dla niej w tym meczu. 5:1 Gem Haddad Maia. Fręch znów wyrzuca za linię końcową i Brazylijka wygrywa swoje podanie. Teraz jednak Polka serwuje po zwycięstwo w secie. Świetny pomysł miała Brazylijka, zagrać forhendem po prostej od razu po drugim podaniu Polki, ale minimalnie przestrzeliła! 15:0 dla Fręch. Fręch w siatkę, 15:15. Teraz Brazylijka próbowała returnować po skosie i na szczęście znów się pomyliła. 30:15. I ponownie Fręch w siatkę... 30:30. Dobrze poradziła sobie Brazylijka przy siatce i w końcu zagrała tam, gdzie Polka nie mogła dobiec. 30:40, break-point. 5:2 Gem Haddad Maia, przełamanie! Niestety, kolejna dobra akcja Brazylijki i wygrywa drugiego gema z rzędu. Polka wybitnie nie radziła sobie z serwisem, praktycznie żadnego pierwszego podania nie trafiła w tym gemie. Brazylijka znów zaczyna od podwójnego błędu serwisowego. Seria błędów Polki. 40:15 dla serwującej. Bardzo dobry return Fręch po prostej, 40:30. 5:3 Gem Haddad Maia. Niestety, Brazylijka wygrywa kolejnego swojego gema serwisowego. Ale Fręch teraz będzie ponownie serwować po zwycięstwo w secie. Fręch w aut... 0:15. Wybitny skrót Brazylijki, 0:30. Teraz bardzo dobry bekhend po skosie Fręch, 15:30. Brazylijka w siatkę! 30:30. Haddad Maia wyrzuca na aut po returnie, 40:30 i piłka setowa! Dzielnie broniła się Polka, ale w końcu nie zdołała przebić na drugą stronę. 40:40. Uf! Haddad Maia lobuje Polkę, ale minimalnie wyrzuca za linię boczną! Druga piłka setowa! 6:3 Gem i set Magdalena Fręch! UF! Brazylijka trafia w siatkę i Polka ma upragnione domknięcie pierwszego seta! Przez chwilę, przy stanie 0:30 w tym gemie, można było mieć już sporo obaw co do tego, czy Fręch zdoła utrzymać przewagę wywalczoną wcześniej. Zaczynamy drugą partię, serwuje Brazylijka. Bardzo dobry skrót Polki, 30:30. Świetnie Fręch ogrywa rywalkę pod siatkę! Minięcie po skosie delikatnym dotknięciem rakiety, 40:40. Błąd Haddad Mai! Przewaga Polki, break-point. Uh! Potężny as Brazylijki, równowaga po raz drugi. Forhend Brazylijki w aut! Drugi break-point dla Fręch. Ale dobrze broni się Haddad Maia. Trafia w linię i Fręch nie była w stanie celnie przebić na drugą stronę. Dobra reakcja Fręch na skrót, zdążyła do piłki, jednak wyrzuca na aut. Przewaga Brazylijki. Podwójny błąd serwisowy Brazylijki, czwarta równowaga... Świetny return Polki, Brazylijka jeszcze odebrała, ale na kolejne uderzenie od Fręch nie była gotowa i trafia w siatkę. Trzeci break-point. Świetny serwis, Fręch wyrzucona do boku i Brazylijka zagrywa winnera po prostej. Teraz rywalka znów świetnie w linię, przewaga Brazylijki... Wspaniały return Polki po drugim podaniu Brazylijki! Szósta równowaga. Przewaga Brazylijki. 6:3, 0:1 Gem Haddad Maia. Niestety! Polka miała trzy break-pointy, ale nie dała rady ich wykorzystać. Brazylijka kończy gema asem z... drugiego podania! Brazylijka w siatkę, 40:30 dla Fręch. 6:3, 1:1 Gem Fręch. Uf! Haddad Maia miała świetny pomysł na skrót, na szczęście trafia w siatkę i nie będzie gry na przewagi. Wspaniały punkt Polki! Broniła się bardzo zaciekle, aż w końcu świetnym uderzeniem minęła Brazylijkę czającą się przy siatce! Znów Fręch świetnie się broniła i tym razem Haddad Maia zagrała w aut! 40:40. Haddad Maia minimalnie w aut! Break-point dla Fręch! 6:3, 2:1 Gem Fręch, przełamanie! Tak jest! Tym razem Polka potrzebowała tylko jednego break-pointa, Haddad Maia w kluczowej akcji zagrała w siatkę i znów traci swoje podanie. 6:3, 3:1 Gem Fręch! Świetny gem serwisowy Magdaleny Fręch, oddała rywalce tylko jeden punkt i potwierdza przełamanie. Duży błąd Haddad Mai, wyrzuca na aut i Fręch prowadzi 30:15 przy podaniu rywalki. Teraz świetny winner po prostej Brazylijki. 30:30. Haddad Maia za linię boczną! 40:30 dla Polki, break-point! 6:3, 4:1 Gem Fręch, przełamanie! Świetna wymiana, w końcu Fręch trafia w sam narożnik, Haddad Maia odbiera i stara się wrócić na pozycję na środek kortu, ale zaraz potem Polka zagrywa jej forhendem w to samo miejsce i Brazylijka już nie zdążyła zmienić kierunku biegu! Brazylijka nie odpuszcza. Dwa świetne winnery i jest 30:30 przy podaniu Polki. Polka już mogła domknąć gema, jednak Haddad Maia popisała się wybitnym skrótem! 40:40. Bardzo dobra wymiana, Brazylijka dobiega do skrótu Polki w bok kortu, ale do kolejnego zagrania, tym razem na środek, już nie miała szans zdążyć. Fręch w aut, druga równowaga. Brazylijka ruszyła do ataku, zepchnęła Polkę daleko poza kort, ale sama... zagrała daleko w aut! 6:3, 5:1 Gem Fręch. Haddad Maia trafia w taśmę i piłka przechodzi na stronę Polki, ale wychodzi na aut! Fręch jest już tylko gema od wygrania meczu z Brazylijką! Dobry pomysł miała Fręch, próbowała returnować po prostej, ale minimalnie przestrzeliła, jak parę gemów wcześniej Haddad Maia. 30:15 dla podającej Brazylijki. A teraz Brazylijka w aut. 30:30. 6:3, 5:2 Gem Haddad Maia. Tym razem nieudało się zagrozić Brazylijce przy jej podaniu, ale to wciąż Polka ma swoje podanie, po którym może wygrać mecz. Kiepsko się zaczęło, bo od autu Polki. Ale teraz świetny forhend po skosie! 15:15. Haddad Maia nie zdołała przebić na drugą stronę po ataku Fręch, 30:15. Ale odpowiada Brazylijka bekhendem w narożnik! 30:30. Haddad Maia przerwała akcję i sprawdziła piłkę zagraną przez Fręch, ale ta była dobra! Piłka meczowa dla Fręch! Jeszcze broni się Brazylijka, 40:40. Haddad Maia w aut! Druga piłka meczowa. 6:3, 6:2 Gem, set i mecz Magdalena Fręch! Haddad Maia w aut i Magdalena Fręch wchodzi do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Wuhan! To już wszystko z naszej strony, dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne relacje na żywo na sport.se.pl!

Pod nieobecność Igi Świątek polscy kibice mogli mieć obawy co do występów reprezentantów Polski w azjatyckich turniejach, ale Magdalena Fręch i Magda Linette godnie zastępują liderkę światowego rankingu. Pierwsza z nich po 1/8 finału imprezy rangi WTA 1000 w Pekinie dotarła do tego samego etapu równie prestiżowego turnieju w Wuhan, z kolei druga najpierw doszła do 1/8 finału w stolicy Chin, a następnie przebiła ten wyczyn i po raz pierwszy w karierze awansowała do ćwierćfinału zawodów rangi WTA 1000. Fręch może do niej dołączyć, a na jej przeszkodzie stoi "tylko" Brazylijka Beatriz Haddad Maia.

Druga obecnie żeńska rakieta Polski wygrała już w Wuhan z Japonką Mai Hontamą (6:0, 6:4) i rozstawioną z "6" Amerykanką Emmą Navarro (6:4, 3:6, 6:3). Potwierdziła tym samym formę, dzięki której weszła na najwyższe miejsce w karierze i właściwie zapewniła sobie rozstawienie w przyszłorocznym Australian Open. Awans do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 byłby czymś wspaniałym, tym bardziej że w nim na drodze Fręch może stanąć sama Aryna Sabalenka. Wychodząc na kort, Polka i Brazylijka będą już znały potencjalną rywalkę w kolejnej rundzie.