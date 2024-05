Magdalena Fręch – Coco Gauff relacja na żywo. WTA Rzym 2. runda Fręch – Gauff 9.05 wynik live

Magdalena Fręch - Coco Gauff -:-, -:-

Magdalena Fręch z pewnością może mieć sobie za złe to, jak zaprezentowała się na poprzednim wielkim turnieju. W Madrycie Polka prowadziła z Jaqueline Cristian (WTA 68.) już 5:1 w pierwszym secie i miała cztery piłki setowe przy 5:1 oraz 5:4, ale ostatecznie przegrała pierwszą partię 5:7. W drugiej już się nie podniosła i przegrała 2:6. Polka nie próżnowała przed startem turnieju w Rzymie i wzięła udział w mniejszej imprezie w Lleidzie – tam dotarła do ćwierćfinału, gdzie przegrała z Camilą Osorio (WTA 64.) 6:4, 6:7(8), 6:7(4).

WTA Rzym 2. runda Fręch – Gauff 9.05 wynik live

W Rzymie Fręch zanotowała dobry początek, pokonując Ashlyn Krueger 7:6(2), 6:3. Już w drugiej rundzie zagra jednak z jedną z faworytek turnieju, Coco Gauff, która niedługo może wyprzedzić Arynę Sabalenkę i wskoczyć na 2. miejsce w rankingu WTA. Panie do tej pory grały ze sobą raz i miało to miejsce w tym roku w Australian Open. Fręch spisywała się w tym turnieju bardzo dobrze i dotarła do 4. rundy, ale tam młodziutka Amerykanka nie dała jej żadnych szans, rozbijając ją 6:1, 6:2.