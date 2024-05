Iga Świątek - Bernarda Pera Relacja NA ŻYWO WYNIK meczu WTA Rzym 2024

Odśwież relację

Iga Świątek już dzisiaj zagra z Bernardą Perą w turnieju WTA Rzym 2024. Zajmująca 77. miejsce w rankingu Amerykanka najpierw przeszła dwie rundy kwalifikacji, a wczoraj już w głównej drabince pokonała swoją rodaczkę Caroline Dolehide 7:6, 6:3. Pera reprezentuje USA, ale pochodzi z Chorwacji i wciąż spędza tam dużo czasu. Przyjaźni się z Magdą Linette, z którą często tworzy parę deblową.

Świątek - Pera Relacja NA ŻYWO WYNIK meczu WTA w Rzymie

Iga Światek i Bernarda Pera w Rzymie zagrają ze sobą po raz trzeci. Polka wygrała dwa poprzednie spotkania, ostatnio 6:3, 6:2 na mączce w Madrycie rok temu. Zapytana o mecz z Igą Świątek, Bernarda Pera zdradziła swój plan: - Grałam z nią rok temu w Madrycie, więc wiem, jak ona gra. Na pewne muszę być bardziej agresywna. Nie sądzę, żebym była w stanie wygrać dużo długich wymian, bo ona je lubi. Spróbuje zmusić ją do biegania, będę starała się uderzać piłki wcześnie i nie dawać jej za dużo czasu - stwierdziła Pera w studiu Tennis Channel.

Iga Świątek triumfowała w Rzymie dwa razy (2021 i 2022), ale rok temu przeżyła w Rzymie bolesne rozczarowanie. W ćwierćfinale przeciwko Jelenie Rybakinie doznała kontuzji i skreczowała przy stanie 6:2, 6:7, 2:2. Panie grały przy padającym deszczu. To reprezentanta Kazachstanu broni teraz tytułu. Korty ziemne na Foro Italico są bardzo wolne, co pasuje polskiej Królowej Mączki, która w trakcie wymian ma więcej czasu na wygenerowanie swoich potężnych top-spinowych uderzeń, zabójczych na tej nawierzchni. - W Rzymie korty są dużo wolniejsze niż w innych turniejach. Trzeba być bardziej cierpliwym, bo wymiany są dłuższe. Można odnieść wrażenie, że nie grasz tak szybko, jak byś mógł, ale to nieprawda - analizowała Iga Świątek.