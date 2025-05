Iga Świątek jest już w 2. rundzie Roland Garros po zwycięstwie 6:3, 6:3 nad Słowaczką Rebbecą Sramkovą. Forma Polki po ostatnich niepowodzeniach była sporą niewiadomą i ważne, że udało się wygrać pierwszy mecz. Nasza gwiazda stoi przed szansą na zapisanie się w historii tenisa. Może wywalczyć czwarty triumf z rzędu, co nie udało się żadnej tenisistce przez ponad 100 lat. Jako ostatnia dokonała tej sztuki legendarna Francuzka Suzanne Lenglen, w latach 1920-23. Jednak ostatnie występy Igi Świątek nie były dobre. Z turnieju w Rzymie odpadła już po drugim meczu i bolesnej porażce 1:6, 5:7 z Danielle Collins. W rankingu spadła na 5. miejsce i z takim numerem jest rozstawiona w Paryżu.

Iga Świątek - Emma Raducanu w 2. rundzie Roland Garros

Iga Świątek w 2. rundzie Roland Garros zagra z Emmą Raducanu, która pokonała 7:5, 4:6, 6:3 Chinkę Xinyu Wang. Polka i Brytyjka, sensacyjna mistrzyni US Open 2021, grały ze sobą cztery razy. Iga wygrała wszystkie te spotkania. Ostatnio rozgromiła Raducanu 6:1, 6:0 w tegorocznym Australian Open. Na mączce panie zmierzyły się dwa razy - w 2022 i 2024 r. w Stuttgarcie. W obu spotkaniach Polka nie straciła seta, podobnie jak we wszystkich pojedynkach z Raducanu

Iga Świątek po porażce w Rzymie szybko pojawiła się w Paryżu. Na kortach Rolanda Garrosa trenowała przed pierwszym meczem od poprzedniego czwartku czyli ponad tydzień. - Po Rzymie miałam dużo czasu, żeby pomyśleć o tym, jak grałam i jakie było moje nastawienie - stwierdziła Iga Świątek. - Oczywiście skupiłam się na zmianie niektórych rzeczy i na większej intensywności, bo czuję, że nie zaczynam meczów zbyt dobrze. Doszłam do punktu, w którym wiedziałam, że muszę zmienić coś w moim nastawieniu i może mieć trochę więcej energii przed meczami. Na treningach grałam bardzo dobrze. Mój tenis jest dobry, więc muszę to tylko przełożyć na mecze. Chcę być bardziej pozytywna wobec tego, co robię, i nie skupiać się za bardzo na błędach. Chcę być odważniejsza - dodała Polka.

Kiedy gra Iga Świątek w 2. rundzie Roland Garros? Kolejny mecz w środę!

Mecz Iga Świątek - Emma Raducanu w 2. rundzie Roland Garros zostanie rozegrany w środę 28 maja 2025. Czekamy na plan gier i godzinę meczu. Transmisje TV z Roland Garros na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na platformie streamingowej MAX.

