i Autor: Associated Press Magdalena Fręch

co za mecz!

Magdalena Fręch w 2. rundzie Rolanda Garrosa! W drugim secie zmiotła Jabeur z kortu

Magdalena Fręch awansowała do 2. rundy Rolanda Garrosa 2025 po niezwykle emocjonującym spotkaniu z Ons Jabeur. W pierwszym secie oglądaliśmy dużo przełamań z obu stron, a Polka musiała nawet bronić piłki setowej. Ostatecznie wygrała tę partię po tie-breaku. Tym bardziej zaskakujące było to, co stało się w drugiej partii, w której Tunezyjka... nie wygrała nawet jednego gema!