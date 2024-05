Kiedy gra Iga Świątek 3. runda WTA Rzym Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz w Rzymie?

Iga Świątek zagra w 3. rundzie turnieju WTA w Rzymie, a jej kolejną rywalką będzie Julia Putincewa, która pokonała 6:3, 6:2 Sloane Stephens. Polka rywalizację zaczęła od pewnego zwycięstwa 6:0, 6:2 nad Bernardą Perą (nr 77), pochodzącą z Chorwacji reprezentantką USA. Iga Świątek przed turniejem w Rzymie wygrała turniej w Madrycie, pokonując 7:5, 4:6, 7:6 Arynę Sabalenkę. Teraz w już zupełnie innych warunkach, na dużo wolniejszej mączce, kontynuuje zwycięską serię, budując formę przed Roland Garros.

Iga Świątek i Julia Putncewa w Rzymie zagrają ze sobą już po raz czwarty. Polka niedawno pokonała reprezentantkę Kazachstanu 6:1, 6:2 na drodze do triumfu w Indian Wells Wygrała również dwa poprzednie mecze - 6:4, 6:4 w Ostrawie w 2021 r. i 6:1, 6:3 rok temu w United Cup. Ostatnio niewysoka Putincewa prezentuje się zaskakująco dobrze. W ćwierćfinale w Madrycie była blisko wyeliminowania Jeleny Rybakiny. Prowadziła w trzecim secie 5:2, 40-15, ale nie dała rady przypieczętować zwycięstwa.

Iga Świątek bardzo lubi grać w Rzymie. Triumfowała tam już dwa razy - w latach 2021 i 2022. Ten turniej to dla liderki rankingu ostatnie przetarcie przed French Open. Po przylocie do stolicy Italii Iga Świątek od razu odwiedziła swoją ulubioną knajpę, w której delektowała się włoską kuchnią. - O mój Boże! Uwielbiam tutejsze jedzenie! Teraz przez dwa dni tutaj dosłownie tylko jadłam! - wyznała ze śmiechem Polka. - Kocham ten turniej. Uwielbiam tę odmienną atmosferę, korty, otaczającą je przyrodę, kibiców, którzy są głośni i są wszędzie. Podoba mi się też to, że znam te korty doskonale. Czuję się tu dobrze, bo znam każde miejsce i każdy zakątek. Widać też, że trochę się poprawia, wyremontowano dla nas szatnie. Powiedziałabym, że teraz jest dużo wygodniej niż trzy lata temu - dodała Iga Świątek.

Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie turnieju WTA w Rzymie rozegra w sobotę 11 maja. Rywalką Polki będzie Julia Putincewa. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Świątek - Putincewa. Transmisje TV z turnieju WTA w Rzymie na antenie Canal+ Sport.

