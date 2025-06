Aryna Sabalenka szalała w finale Rolanda Garrosa. Poleciały wulgaryzmy, reakcja komentatora mówi wszystko

Wulgarne zachowanie Sabalenki. Aż komentator nie wytrzymał

Aryna Sabalenka nie dołoży kolejnego tytułu wielkoszlemowego do swojego dorobku. Coco Gauff co prawda przegrała pierwszego seta w finale Rolanda Garrosa, ale później była lepsza w dwóch kolejnych partiach i ostatecznie to ona cieszy się z triumfu. Po meczu sporo uwagi przyciągnęły słowa Aryny Sabalenki, która stwierdziła, że gdyby przegrała półfinał przeciwko Idze Świątek, to... Polka ograłaby Amerykankę w finale! Słowa te zostały negatywnie odebrane przez kibiców i stanowczo odpowiedziała na nie sama Gauff. Ale emocje wzbudza zachowanie Sabalenki nie tylko po meczu, ale w jego trakcie. Kamery i mikrofony telewizyjne wychwyciły moment, jak Aryna Sabalenka bardzo wulgarnie zwraca się do swojego boksu.

Coco Gauff ostro odpowiada Sabalence! Białorusinka wywołała burzę po finale Rolanda Garrosa, Iga Świątek w tle

Jan Tomaszewski o rezygnacji Igi Świątek z gry w kadrze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Białorusinka z pewnością ma o czym myśleć po finale. W pierwszym secie radziła sobie świetnie i prowadziła już 4:1 i 40:0 przy swoim podaniu, by ostatecznie musieć walczyć o wygraną w tej partii w tie-breaku. Co prawda wygrała go, ale druga partia ułożyła się już zdecydowanie bardziej pod dyktando Amerykanki. Decydujący set znów był zacięty, ale Sabalence zaczęły coraz bardziej puszczać nerwy. Przy stanie 3:3 i 40:0 dla rywalki (przy podaniu Białorusinki) liderka rankingu WTA nie wytrzymała nerwowo i w wulgarnych słowach zwróciła się do swojego boksu. – Na c**j ty mnie zdies (Na c**j ty mi tu) – krzyknęła Aryna Sabalenka do swojego zespołu.

Oto ranking WTA po finale Roland Garros! Fatalna sytuacja Igi Świątek!

Na tę sytuację aż zareagował komentujący to spotkanie w Eurosporcie Dawid Celt. – O Jezus Maria – krzyknął mąż Agnieszki Radwańskiej, zaskoczony nerwami Białorusinki, która jednak w przeszłości nie raz potrafiła w wybuchowy sposób wyrażać emocje. Sam zespół Sabalenki też nie przejął się nadto tymi słowami i dalej wspierał zawodniczkę, ale jak widać po wyniku, nic to nie dało, bo i tak ostatecznie Gauff wygrała trzeciego seta i cały mecz.