Kim jest żona Jacka Murańskiego?

Jacek Murański do tej pory był znany głównie tym, którzy interesowali się mniej lub bardziej środowiskiem freak-fightów. Nawet jeśli ktoś nie oglądał namiętnie gal FAME, Prime czy Cloutmma, ale interesował się tym tematem, nie mógł nie słyszeć o „Starym Muranie”. Postać ta wdała się w wiele konfliktów w środowisku, w tym m.in. z takimi gwiazdami jak Arkadiusz Tańcula czy Marcin Najman, z którym to nawet mierzył się w klatce. Początkowo Murański angażował się w ten świat wraz z synem, Mateuszem Murańskim, a jego żona pozostawała w cieniu, jednak z czasem i ją częściej mogliśmy zobaczyć w roli głównej na różnego typu wydarzeniach związanych z galami freak-fightowymi.

Po tym, jak rodzinę Murańskich spotkała wielka tragedia i Mateusz Murański zmarł nagle w lutym 2023 roku, mogło się wydawać, że jego rodzice będą chcieli odpocząć od publicznej aktywności. Początkowo tak było, lecz później Jacek Murański wrócił do świata freak-fightów. Jego żona póki co nie walczyła jeszcze w klatce, ale dała się mocno we znaki niektórym rywalom męża. Jeszcze w listopadzie 2022 roku wdała się w przepychankę słowną z Robertem Pasutem, który komentował relację Jacka i Mateusza Murańskich. W 2024 roku natomiast na konferencji przed galą CLOUTMMA 4 zaatakowała fizycznie Pawła Jóźwiaka, z którym miał bić się jej mąż.

Poza działalnością w otoczeniu męża o Joannie Godlewskiej-Murańskiej nie wiadomo zbyt wiele. W sieci można znaleźć szczątkowe informacje o tym, że pochodzi ze Szczecina i ma obecnie około 54 lata. Ukończyła Szkołę Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu i z tym związana jest zawodowo, grała pomniejsze role w różnych polskich produkcjach, takich jak Pierwsza Miłość czy Policjanci i Policjantki. Choć o jej możliwym debiucie we freak-fightach mówiło się już w 2022 roku, do teraz nie doczekaliśmy tej chwili. Powyżej znajdziecie galerię zdjęć z żoną Jacka Murańskiego.

