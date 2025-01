Jacek Murański ze szczegółami opowiedział, co działo się po śmierci Mateusza. Makabryczna relacja, mówi o totalnej apatii

Pomimo tego, że niedługo miną dwa lata od śmierci Mateusza Murańskiego, jednak temat ten niezmiennie wywołuje dużo bólu wśród jego najbliższych. Niedawno partnerka "Młodego Murana" opublikowała poruszający post przy okazji rocznicy jego urodzin, a teraz Jacek Murański zdecydował się na makabryczną relację i podczas konferencji promującej PRIME 11 opowiedział, co działo się z nim i jego żoną w pierwszych tygodniach po odejściu Mateusza.

Obecność "Starego Murana" na jednym panelu z Dominikiem Zadorą i Arkadiuszem Tańculą szybko sprawiła, że pojawił się temat zmarłego syna Murańskiego, który kilka razy odpowiadał przede wszystkim Zadorze, aż wreszcie zaczął opowiadać o apatii i katatonii.

Makabryczna relacja Jacka Murańskiego. Opisał pierwsze tygodnie po śmierci Mateusza

Jak wynika ze słów "Starego Murana", pierwsze dni po śmierci ich syna minęły im pod znakiem silnych stanów depresyjnych, z których mieli oni wyjść dopiero pod koniec marca. - My do końca lutego z żoną byliśmy między życiem, a śmiercią i nie życzę Ci tego, żebyś był w tych butach, nigdy! Między życiem, a śmiercią! Z katatonii, ze stanu totalnej apatii wyrwał mnie mój przyjaciel, Sławek Jastrzębowski - zaczął swój monolog w stronę Zadory.

Okazuje się, że olbrzymią rolę w powrocie "Murana" do normalności odegrał również Amadeusz Ferrari i jego rodzice.

- (...) Pod koniec marca zaprosił mnie i dzwonił do mnie dziesiątki - setki razy Amadi. Zaprosił mnie na swoje urodziny - ale nie na imprezę! Tylko żeby z jego rodzicami usiąść, żebyśmy poszli do ludzi. To był 26. marca - urodziny Amadeusza - dodał Murański.

Stan katatonii, o którym wspomina Jacek Murański to przede wszystkim zahamowanie lub pobudzenie ruchowe. Objawiać się może również przez zastyganie w dziwnych pozach; mutyzm - brak możliwości nawiązania kontaktu; wycofanie z życia; odmowa jedzenia lub zaburzenia językowe.

Apatia z kolei jest częstym objawem towarzyszącym depresji i objawia się przede wszystkim brakiem odczuwania emocji.