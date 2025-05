Jacek Murański nie wytrzymał, gdy usłyszał jego głos. Wściekł się niemiłosiernie. Wideo wrzucił Mateusz Morawiecki

Mamed Khalidov znowu to zrobił! Szczytny cel legendy KSW, pokazał wielkie serce

Wybory już w niedzielę. Donald Tusk powoływał się na Jacka Murańskiego

Polityczna walka o fotel prezydenta trwa. W niedzielę, 1 czerwca Polacy pójdą do urn wyborczych, by zdecydować, czy głową państwa będzie Rafał Trzaskowski czy Karol Nawrocki. Na ostatniej prostej doszło do zaskakujących scen. W trakcie programu w Polsacie premier Donald Tusk zaczął powoływać się na Jacka Murańskiego, aktora i gwiazdę freak-fightów.

- Jacek Murański. Postać znana, także panu Nawrockiemu. Znana m.in. z walk MMA, także aktor w niedużych rolach. Murański pod nazwiskiem: "Wiem o tzw. kompromatach, hakach, którymi chwalił się Patryk Masiak – Wielki Bu, i o przełożeniu, które ma na Karola Nawrockiego – mówił Tusk w programie „Gość Wydarzeń”.

Te słowa wywołały dużą burzę w mediach społecznościowych – zwłaszcza, że Jacek Murański w świecie freak-fightów jest jedną z bardziej kontrowersyjnych postaci.

Murański nie wytrzymał rozmawiając z „Masą”. Morawiecki opublikował wideo

Podczas programu organizacji CLOUT MMA, Jacek Murański rozmawiał z byłym członkiem mafii pruszkowskiej Jarosławem „Masą” Sokołowskim. Doszło do tego przed ich domniemanym pojedynkiem dla jednej z innych federacji. Murański w pewnym momencie nie wytrzymał.

Wideo z tej sytuacji, po słowach Donalda Tuska, opublikował były premier Mateusz Morawiecki. Murański krzyczał na nim „Masa, Masa, ssij ku**sa”.

- Uwaga! Nowe kadry Tuska. Czy to kolejny kandydat do rządowej komisji? - napisał Mateusz Morawiecki.

Kim jest Jacek Murański?

Jacek Murański to aktor, który występował m.in. w epizodycznych rolach w "Ojcu Mateuszu", "Na Wspólnej", "Pierwszej Miłości" czy Klanie. Pojawił się także m.in. w "Krucjacie", "Archiwiście" czy "Lombard. Życie pod zastaw".

Murański toczył także pojedynki dla wielu freak-fightowych organizacji. Ostatnie starcie przegrał z Natanem Marconiem podczas PRIME MMA 12.