Kim jest Jacek Murański? Sylwetka aktora i freak-fightera. Stracił syna, ikoniczne „kudemą”, konflikty w sieci

Kim jest Jacek Murański? Cytował go Donald Tusk

Jacek Murański w ostatnich dniach kampanii prezydenckiej został jednym z głównych bohaterów sieci. „Muran” nagle był cytowany przez premiera Donalda Tuska podczas wywiadu w Polsacie z Bogdanem Rymanowskim jako postać znana w sieci i aktor.

- Jacek Murański. Postać znana, także panu Nawrockiemu. Znana m.in. z walk MMA, także aktor w niedużych rolach. Murański pod nazwiskiem: "Wiem o tzw. kompromatach, hakach, którymi chwalił się Patryk Masiak – Wielki Bu, i o przełożeniu, które ma na Karola Nawrockiego” – mówił Tusk w programie „Gość Wydarzeń”.

Jacek Murański pojawił się także w TVP, gdzie wypowiadał się aktywnie o Karolu Nawrockim. Kim jest Jacek Murański? Z czego zasłynął w internecie? Jakie kontrowersje towarzyszyły jego życiu?

Jacek Murański – sylwetka aktora i freak-fightera

Jacek Murański to aktor, który występował m.in. w epizodycznych rolach w "Ojcu Mateuszu", "Na Wspólnej", "Pierwszej Miłości" czy Klanie. Pojawił się także m.in. w "Krucjacie", "Archiwiście" czy "Lombard. Życie pod zastaw".

Murański toczył także pojedynki dla wielu freak-fightowych organizacji. Ostatnie starcie przegrał z Natanem Marconiem podczas PRIME MMA 12. Jacek Murań zaliczył łącznie dziewięć pojedynków – sześciokrotnie przegrywał. Bił się na galach FAME MMA, CLOUT MMA i PRIME MMA.

W sieci zasłynął m.in. z wielkiego konfliktu z Arkadiuszem Tańcułą, w który zaangażowany był także jego syn Mateusz Murański, oraz legendarnej w świecie freak-fightów wypowiedzi po francusku. „Kudemą” przeszło do internetowego kanonu. W ostatnim czasie najwięcej uwagi poświęcał z kolei Marcinowi Najmanowi oraz Patrykowi „Wielkiemu Bu” Masiakowi.

Murański przeżył ogromną tragedię. Jego syn zmarł 2 lata temu

Jacek Murański przeżył dramatyczne chwile na początku 2023 roku. Świat internetu był wstrząśnięty tragicznymi informacjami o śmierci jego syna Mateusza Murańskiego. 29-latek został odnaleziony w wynajmowanym domu w Gdyni. Przez lata chorował na bezdech senny. Przyczyna śmierci na prośbę rodziny nie została ujawniona opinii publicznej.

– Moje milczenie było w tamtych dniach oczywistością. Czułem się odpowiedzialny za jeszcze dwie osoby. Czułem się odpowiedzialny za życie matki i narzeczonej Mateusza. To jest rozpacz, której nie da się opisać. Teraz po dwóch tygodniach jestem gotowy na tę rozmowę. Chcę powiedzieć, że Mateusz kochał życie i kochał ludzi. Ze swoją narzeczoną planował bardzo szczegółowo przyszłość – opowiadał Murański w rozmowie z portalem Salon24.pl.

Jacek Murański – kontrowersje i życie osobiste

Jacek Murański w przeszłości siedział w więzieniu. Spędził w nim trzy lata. Najpierw przyznał się do zarzucanego mu czynu (pobicia), ale w programie „Sprawa dla reportera” twierdził, że został we wszystko wrobiony, a było to pokłosie rzekomych tortur w prokuraturze.

Prywatnie jest mężem Joanny Godlewskiej-Murańskiej, która aktywnie bierze udział w jego życiu publicznym. Regularnie pojawia się na programach, ale jedynie w roli gościa. Para miała syna Mateusza, który zmarł w wieku 29 lat.

