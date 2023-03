i Autor: AP PHOTO Magdalena Fręch

Wykorzystała okazję

Magdalena Fręch w ostatniej chwili wskoczyła do turnieju WTA w Miami i ograła Rosjankę. Polka awansowała do 1/16 finału

Grzegorz Kuś 8:02

Magdalena Fręch odpadła w kwalifikacjach do turnieju WTA 1000 w Miami, ale do ostatniej chwili czekała jako potencjalna lucky loserka i wreszcie się doczekała. Rozstawiona Chinka Shuai Zhang wycofała się z turnieju z powodu choroby, a w jej miejsce wskoczyła właśnie Polka. Fręch od razu znalazła się w 2. rundzie i zmierzyła się w niej z Rosjanką Eriką Andreevą, którą pokonała 4:6, 6:1, 6:1. Tym samym 25-latka awansowała do 1/16 finału.