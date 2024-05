Magdalena Fręch z wielkim zwycięstwem tuż przed Roland Garros! Ograła w Strasburgu mistrzynię US Open

Radwańska może jedynie złapać się za głowę po tym, co wyprawia Iga Świątek. To zestawienie wiele wyjaśnia. Aż nieprawdopodobne!

Magdalena Fręch wygrała z Amerykanką Sloane Stephens 6:3, 6:3 w pierwszej rundzie tenisowego turnieju WTA 500 na kortach ziemnych w Strasburgu. Mecz trwał godzinę i 26 minut. Kolejną rywalką Polki będzie rozstawiona z nr 1 Czeszka Marketa Vondrousova, która miała wolny los. W pierwszym secie Polka dwukrotnie przełamała Amerykankę zajmującą 35. miejsce w rankingu WTA i triumfowała 6:3. W drugiej partii przełamała rywalkę na 4:2 i ostatecznie zwyciężyła 6:3. Fręch (54. WTA) mierzyła się ze Stephens po raz czwarty. Przegrała trzy poprzednie pojedynki. 2 kwietnia uległa jej w Charleston 0:6, 2:6.

Magdalena Fręch pokonała Sloane Stephens w WTA Strasburg

"To był bardzo trudny mecz. Również pod względem mentalnym, bo przegrałam ze Sloane trzy razy. Starałam się grać agresywnie i to mi się udało. Jestem zszokowana, że znalazłam się w drugiej rundzie. To był jeden z najlepszych meczów w mojej karierze. Jestem gotowa na pojedynek z Marketą Vondrousovą. To będzie dobrze przygotowanie przed Roland Garros" - skomentowała Fręch w wywiadzie pomeczowym.

Wcześniej do drugiej rundy w Strasburgu awansowała również Magda Linette, która wygrała z Rumunką Soraną Cirsteą 7:5, 7:5, a teraz zmierzy się z rozstawioną z numerem szóstym Rosjanką Jekateriną Aleksandrową.

Frech as a daisy after coming through qualifying 🌼@MFrech97 takes out Stephens in Strasbourg to progress to the Round of 16!#IS24 pic.twitter.com/mPOSRWWcDr— wta (@WTA) May 20, 2024