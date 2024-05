Aryna Sabalenka w towarzystwie tajemniczego mężczyzny na torze Formuły 1. Tenisistka aż promienieje

Aryna Sabalenka wpadła w szał w trakcie meczu z Igą Świątek. Tak Polka reaguje na to zachowanie, mistrzostwo

Co za postawa

Turniej w Rzymie był kolejną imprezą, gdzie kibice mogli emocjonować się w finałowym pojedynku walką Igi Świątek z Aryną Sabalenką. Dwa tygodnie temu obie zawodniczki rywalizowały o trofeum w Madrycie, gdzie po ciężkim boju lepsza okazała się Polka. Tym razem nie było inaczej. Raszynianka w Rzymie potrzebowała zaledwie dwóch setów, aby pokonać 26-latkę. Mimo to Białorusinka zachowała się znakomicie i rozbawiła swoimi słowami wszystkich zebranych na trybunach. - Tym razem nie zapomnę i zacznę od Igi. Gratuluję ci tych niesamowitych ostatnich tygodni. Mam nadzieję, że uda nam się dojść do finału Rolanda Garrosa i tam cię złapię... Żartuję! Przynajmniej spróbuję zagrać lepiej niż dzisiaj - zaznaczyła Sabalenka.

🇵🇱 Aryna Sabalenka pojawiła się dzisiaj na torze Formuły 1 w Imoli.🇬🇧 Aryna Sabalenka attends the #ImolaGP of Formula 1.📸 Formula 1 | Instagram | #czasnatenis pic.twitter.com/KBFv6MaAgL— Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news (@z_kortu) May 19, 2024

Nowa miłość Aryny Sabalenki? Wymowne zdjęcia tenisistki

Plotki na temat nowej miłości Sabalenki krążyły w internecie od połowy kwietnia 2024 roku. Wówczas 26-latka pokazała się w Hiszpanii z tajemniczym mężczyzną. Utytułowana tenisistka obejmowała, jak się okazało po czasie 34-letniego biznesmena z Grecji - Georgiosa Frangulisa.

Po porażce w finale Białorusinka zwróciła się bezpośrednio do Frangulisa. - I tak jak obiecałam, Georgios, dziękuję za wsparcie - zaznaczyła. Po czym puściła do 34-latka buziaka oraz skierowała serduszko do niego. Sabalenka pojawiła się na Grand Prix Formuły 1, oczywiście w towarzystwie Frangulisa.