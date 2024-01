Magdalena Fręch zarobiła w Australian Open ogromne pieniądze! Ale premia!

Magdalena Fręch zagra w 3. rundzie Australian Open! Tenisitka z Łodzi zagrała wspaniale i zupełnie rozmontowała tenis słynnej Francuzki Caroline Garcii. Była zabójczo solidna, do tego grała bardzo mądrze. Magda Fręch w tej edycji Australian Open po raz pierwszy w karierze przebrnęła pierwszą rundę. Teraz poszła za ciosem! - To do mnie nie dociera. Starałam się po prostu czerpać radość z gry i to przyniosło efekty, co jest dla mnie bardzo budujące - powiedziała Magda Fręch, która po raz pierwszy w karierze ograła zawodniczkę z Top-20 rankingu.

Ile zarobiła Magda Fręch w Australian Open?

Magdalena Fręch poznała już rywalkę w 3. rundzie Australian Open. Będzie nią Aleksandra Zacharowa. Rosyjska kwalifikantka rozbiła 6:1, 6:1 Słowenkę Kaję Juvan, przyjaciółkę Igi Świątek. Magda Fręch za awans do 3. rundy AO zarobiła już około 678 tys. złotych (255 000 dolarów australijskich). Czeka ją też duży awans w rankingu (obecnie zajmuje 69. miejsce). O awans do 3. rundy Australian Open powalczą teraz Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Iga zagra z Danielle Collins (czwartek godz. 2), a Hubi z Jakubem Mensikiem (czwartek ok. godz. 7-8).

