i Autor: Michal Dubiel/REPORTER

US Open 2024

Maks Kaśnikowski - Pedro Martinez Transmisja TV i STREAM ONLINE Gdzie oglądać mecz US Open 2024

Maks Kaśnikowski i Pedro Martinez już dzisiaj zagrają w 1. rundzie US Open 2024. Młody Polak debiutuje w głównej drabince wielkoszlemowego turnieju i ciekawe, jak zniesie trudy meczu rozgrywanego do trzech wygranych setów. Hiszpan Pedro Martinez zajmuje 43. miejce w rankingu. To specjalista od gdy na kortach ziemnych. Ostatnio nie błyszczy. Czy Maks Kaśnikowski pójdzie za ciosem i sprawi kolejną niespodziankę? Sprawdź, gdzie oglądać mecz Kaśnikowski - Martinez Transmisja TV i stream online z US Open 2024.