Marcin Najman zwrócił się do hejterów Igi Świątek. Uderzył z całej siły, nie miał cienia litości dla krytyków!

Fatalne wieści dla polskich kibiców Igi Świątek. To już definitywny koniec, jest oficjalna informacja

Marcin Najman postanowił zwrócić się do hejterów Igi Świątek. Zawodnik MMA opublikował na swoich mediach społecznościowych wideo, w którym broni decyzji Igi Świątek względem tego, aby odpocząć i nie brać udziału w Billie Jean King Cup z reprezentacją Polski. Słowa Najmana są wyjątkowo mocne.

Marcin Najman broni Igi Świątek. Mocny komentarz do hejterów

Jak powiedział Najman, zarzuty względem Świątek są kompletnie bezpodstawne, a ona sama przecież reprezentuje Polskę w każdym turnieju, w którym tylko bierze udział.

- - Słyszałem, że komuś się tam nie podoba, że Iga Świątek nie będzie grała w polskiej reprezentacji, czy coś takiego. Nie wiem, który tuman to wymyślił, ale te słowa kieruje do tego tumana. Zrozum, że Iga Świątek w każdym meczu reprezentuje Polskę. Jest reprezentantką Polski, jest dumną reprezentantką Polski w każdym meczu. Na najwyższym szczeblu. Więc jak może ktoś teraz mówić, że ona nie zagra w reprezentacji - nie zagra w jakimś turnieju o niższej randze, żeby po prostu nie dewastować się, by zachować zdrowie i siły na te najlepsze, najmocniejsze turnieje. I reprezentować Polskę - stwierdził w mocnych słowach Najman.