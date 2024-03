Mąż Agnieszki Radwańskiej bez ogródek o życiu intymnym tenisistów. Powiedział to publicznie, odkrył tabu

Dawid Celt poruszył temat tabu

Agnieszka Radwańska przez lata utrzymywała się w ścisłej czołówce światowego tenisa. W pewnym momencie kariery jej sparingpartnerem został Dawid Celt, a oboje tak przypadli sobie do gustu, że później zostali parą. Obecnie są już kilka lat po ślubie, doczekali się syna oraz kończą budować swój wymarzony dom. Celt, który w przeszłości był zawodnikiem, a później jeździł z Agnieszką Radwańską po całym świecie, z pewnością bardzo dobrze poznał smak życia na walizkach, jakie toczą zawodowi tenisiści. Teraz postanowił opowiedzieć o kwestii intymności w świecie tenisowym.

Mąż Agnieszki Radwańskiej opowiedział o życiu intymnym tenisistów i tenisistek

Dawid Celt wraz z Markiem Furjanem prowadzą kanał Break Point na YouTube poświęcony tenisowi. Niedawno panowie zorganizowali sesję pytań i odpowiedzi. W trakcie programu Mąż Agnieszki Radwańskiej poświęcił sporo czasu życiu intymnemu tenisistów. – To wygląda tak jak w każdym innym środowisku. Młodzi ludzie z potrzebami fizjologicznymi. Było, jest i będzie parę związków oficjalnych, o których wiemy i jest też trochę układów nieoficjalnych. To są młode kobiety i mężczyźni, którzy spędzają dużo czasu razem na tych samych turniejach – opowiada Celt.

Były tenisista zwrócił uwagę na fakt, że tenisiści nie mają wiele czasu na nawiązywanie znajomości poza swoim środowiskiem, stąd często spotykają się w swoim gronie. – Nie masz czasu, nie masz możliwości, przestrzeni, aby poznawać innych ludzi. To się zaczyna ograniczać do środowiska tenisowego. Turnieje są te same, bo jeśli jesteś na określonym poziomie, to masz kalendarz przewidywalny. Wiadomo, jakie masz imprezy do zagrania, więc te relacje się nawiązują. Czasami są one na tyle poważne, że dochodzi do zbliżenia. To jest stu procentach naturalne i normalne – ocenił mąż Agnieszki Radwańskiej.