Mąż Agnieszki Radwańskiej dosadnie o Idze Świątek. Taka przyszłość czeka mistrzynię. Nadchodzą trudne momenty

To co udało się osiągnąć Idze Świątek w poprzednim sezonie, na zawsze zapisze się w historii polskiego i światowego tenisa. Reprezentantka biało-czerwonych była w zasadzie nie do pokonania i zdobyła mnóstwo cennych trofeów. Pozwoliło jej to na wdrapanie się na szczyt rankingu WTA i liderką była przez wiele tygodni. Ostatnie miesiące nie są już dla Świątek tak udane, ale niezmiennie jest czołową tenisistką świata.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 25 Ile lat skończyła w maju 2023 roku Iga Świątek? 19 22 24 27 Dalej

Celt jasno o Świątek. To będzie nowy etap

Na temat nieco słabszego okresu polskiej tenisistki wypowiedział się Dawid Celt. Prywatnie mąż Agnieszki Radwańskiej w programie "Misja Sport" powiedział, że dla Świątek zaczął się nowy etap. - Iga wchodzi teraz na taki etap, w którym zderzy się z taką prozą tenisowego życia. Szturmem wdarła się na szczyt. Pobiła wszystkie większe, mniejsze rekordy, zrobiła niesamowite rzeczy. Natomiast teraz zaczyna się taka tenisowa proza życia - uważa Celt.

Iga Świątek postawiła się Sabalence i Rybakinie. Polka nie zgadza się z wielkimi rywalkami, burza w kobiecym tenisie

- Będą wzloty, będą upadki. Przeciwniczki trochę się Igi nauczyły. Nie boją się jej. Widzą, że można ją ograć. Poznały jej styl gry, wiedzą gdzie ma słabsze strony, wiedzą gdzie ma mocniejsze strony. Iga jest też starsza i coraz bardziej świadoma - ocenił trener tenisa.