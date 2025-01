Mikst Iga Świątek Hubert Hurkacz ograł Czechów! RELACJA NA ŻYWO WYNIK United Cup

Odniosła wielki sukces na igrzyskach! O tym, co ją spotkało nie wiedział nikt. Gabriela Dabrowski ujawniła to po miesiącach

Polska - Czechy 1-1

H. Hurkacz - T. Machac 5:7, 6:3, 4:6

I. Świątek - K. Muchova 6:3, 6:4

I. Świątek/H. Hurkacz - K. Muchova/T. Machac

Na żywo Polska - Czechy KONIEC! Na koniec as serwisowy Hubiego! Iga Świątek i Hubert Hurkacz pokonali Czechów 7:6, 6:3! Wygrali grupę, ale jeszcze nie wiadomo z kim. To wyjaśni się po meczu Brytyjczyków z Australią 40-0 Piłki meczowe, kolejne 30-0 Dobry wolej Igi! 15-0 As Hubiego! 7:6, 5:3 Gem Czechy. Oby teraz serwujący Hurkacz pozamiatał! 15-40 Dobry serwis Muchovej 15-30 Co za wymiana! Na koniec wolej Hurkacza 0-30 Autowy return Świątek Serwuje Muchova. 0-15 7:6, 5:2 Gem Czechy PRZEŁAMANIE. Polacy mieli już trzy piłki meczowe, ale Czesi utrzymali się w grze. Na koniec świetny return Muchovej 40-40 Decydujący punkt 40-30 Hubi ustrzelony przy siatce 40-15 Błąd Machaca! Piłki meczowe! 30-15 Nieudany wolej Hurkacza Serwuje Iga i jest już 30-0 15-0 7:6, 5:1 Gem Polska PRZEŁAMANIE. Na koniec... podwójny błąd serwisowy Machaca 40-40 As serwisowy Machaca. Decydujący punkt 40-30 Znów dobry serwis Czecha 40-15 Dobry serwis Machaca 40-0 Są breakpointy! 30-0 Błąd Muchovej 15-0 Dobry return Hubiego 7:6, 4:1 Gem Polska. Hubi na koniec posłał asa 40-0 Serwuje Hubi i jest 30-0 7:6, 3:1 Gem Polska PRZEŁAMANIE. W ostatniej akcji Iga wywarła presję uderzeniami z głębi kortu, a potem Hubi przeciął lot piłki dobrym wolejem 40-40 Decydujący punkt 40-30 Kapitalny return Hurkacza! Są breakpointy 30-30 Hubi ustrzelił Karolinę 15-30 Głęboki return Hurkacza 0-30 Świetny slajs Muchovej, klasowe zagranie Wygląda na to, że nawet jak przegramy ten mecz miksta, to po tym wygranym secie powinniśmy wyjść z grupy z 2. miejsca z najlepszym bilansem z zespołów walczących w Sydney 6:1, 2:1 Gem Polska. Też wygrany do zera. Serwowała Iga, bardzo dobrze zresztą 40-0 Dobry serwis Igi 15-0 Hubi skuteczny przy siatce 7:6, 1:1 Gem Czechy. Nasi rywale odpowiadają gemem wygranym też do zera. Serwował Machac 0-30 Pewny wolej Muchovej 7:6, 1:0 Gem Polska. Wygrany do zera przy serwisie Hubiego 40-0 Mocny serwis Huberta 30-0 Początek drugiego seta. Serwuje Hurkacz 7:6 GEM I SET POLSKA. Iga Świątek i Hubert Hurkacz wygrywają pierwszego seta po tie-breaku 7-3 Hurkacz asem serwisowym kończy seta! BRAWO! 6-3 Świetny return Hurkacza. Piłki setowe! 5-3 Dobra akcja Igi 4-3 Szybka wymiana przy siatce. Dobry refleks Hubiego 3-3 Hubi teraz nie popisał się przy siatce 3-2 Błąd Muchovej 2-2 Błąd Świątek. Forhend w siatkę 2-1 Mocny smecz Igi 1-1 Teraz nieudana akcja Igi przy siatce 1-0 Błąd Muchovej przy siatce 6:6 Gem Polska. Przed nami TIE-BREAK 40-30 Niesamowita wymiana, niestety Czesi górą 40-15 Autowy return Machaca 30-15 Kapitalna akcja Huberta 15-15 Machac mocno ale za końcową linię 0-15 Autowy wolej Hurkacza 5:6 Gem Czechy. Nasi rywale wygrywają czwartego gema z rzędu. Było 5:2, jest 5:6 15-40 0-40 autowy lob Hurkacza 0-30 Autowy return Igi 0-15 Skuteczny wolej Machaca 5:5 Gem Czechy PRZEŁAMANIE. Na koniec dobry return Machaca i jest już remis 30-40 As Hurkacza 15-40 Skuteczny wolej Świątek 0-40 O rany... Podwójny błąd serwisowy Hurkacza. Breakpointy 0-30 Iga znów nie popisała się przy siatce 0-15 autowy wolej Świątek 5:4 Gem Czechy. Wygrany do zera. Teraz serwować będzie Hurkacz 0-40 Dobry serwis Machaca 0-30 Niecelny return Igi 5:3 Gem Czechy PRZEŁAMANIE. Dobra akcja Machaca kończy gema 30-40 Dobry smecz Hurkacza 15-40 Dobry wolej Muchovej. Są breakpointy 15-30 As serwisowy Igi 0-30 Wolej Muhcovej, ale kluczowy był return Machaca 0-15 Iga poślizgnęła się i zagrała w aut 5:2 Gem Polska PRZEŁAMANIE! Dobry wolej Hurkacza. Brawo Hubi! 40-40 Smecz Hubiego. Decydujący punkt 30-40 Dobry return Hurkacza 15-40 15-30 Dobry serwis Muchovej 15-15 autowy return Świątek 15-0 Iga wymusiła błąd Muchovej 4:2 Gem Polska. Na koniec as serwisowy Hubiego 40-15 Kolejny dobry serwis Huberta 30-15 Potężny serwis Hurkacza 15-15 Agresywny return Machaca 15-0 Dobry wolej Hubiego 3:2 Gem Czechy. Przewaga Polaków topnieje, ale zaraz serwować będzie Hubi 15-40 Dobra akcja Hubiego przy siatce 0-40 Skuteczny wolej Muchovej 0-30 Nieudany lob Hurkacza 3:1 Gem Czechy PRZEŁAMANIE. Polacy przegrywają gema do zera przy serwisie Igi Świątek 0-40 Dobry wolej Muchovej. Są breakpointy 0-30 A teraz świetny wolej Machaca 0-15 Kapitalny wolej Muchovej Serwuje Iga 3:0 Gem Polska PRZEŁAMANIE. Iga i Hubi powiększają przewagę. Na koniec w decydującym punkcie świetny wolej Hurkacza 40-40 Decydujący punkt 30-40 Piękny wolej Machaca 30-30 Sprytne zagranie Muchovej 30-15 Podwójny błąd serwisowy Czeszki 15-15 Dobry serwis Muchovej 2:0 Gem Polska. Na koniec mocny serwis Hurkacza 40-30 Hubi zagrał w siatkę w szybkiej wymianie 40-15 Dobry serwis Huberta 30-15 Machac przewrócił się na kort, a Hurkacz... zagrał w aut Serwuje Hurkacz i 30-0 1:0 Gem Polska PRZEŁAMANIE. Na koniec błąd Machaca 40-30 Mocny serwis Czecha 40-15 Iga zagrała w aut po wymianie po crossie z Machacem 40-0 po autowym woleju Muchovej. Są breakpointy 30-0 Brawo Iga GRAMY! Serwuje Machac Trwa już rozgrzewka Parterem Igi Świątek będzie Hubert Hurkacz! Czeska para to Muchova i Machac Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Polska - Czechy w United Cup. Czas na mecz miksta

Mecz Polska - Czechy w United Cup wyłoni zwycięzcę w grupy. Obie drużyny pokonały Norwegów 2-1. W meczu Polska - Czechy za nami spotkania singlowe. Czas na mecz miksta. Iga Świątek w meczu z Norwegami zagrała w parze z Janem Zielińskim i po dramatycznym boju Polacy wygrali po super tie-breaku 6:3, 0:6, 10-8.

United Cup to rozgrywane w Australii międzynarodowe rozgrywki organizowane wspólnie przez ATP i WTA. Zagra w nich 18 zespołów, które trafiły do 6 grup. Do ćwierćfinałów awansują zwycięzcy grup i dwie drużyny z drugich miejsc z najlepszym bilansem. Każdy mecz składa się z singla kobiet, singla mężczyzn i miksta. Tenisiści w United Cup walczą o rankingowe punkty i zarabiają duże pieniądze. W puli nagród jest aż 11 mln dolarów.