Mordercza końcówka meczu Hurkacz - Paul. Polak odpadł z ATP Rzym w szalonym stylu. Ćwierćfinał nie dla "Hubiego"

Co to był za mecz! Przełamania, zacięte gemy i niesamowite wymiany. To nie było idealne spotkanie w wykonaniu Huberta Hurkacza, który wielokrotnie miał sporo problemów z trafianiem pierwszym serwisem. Panowie od początku przełamywali się wielokrotnie. Choć Polak przełamał swojego rywala przy stanie 4:5 w pierwszej partii, to za chwilę stracił swojego gema do zera. Tommy Paul nie mógł wypuścić tej okazji z rąk, wykorzystując drugą piłkę setową.

ATP Rzym: Hurkacz odpada w ćwierćfinale! Zacięta batalia z Paulem

Od przełamania zaczęła się także druga partia. Hubert Hurkacz szybko oddał swoje podanie, ale po kilku chwilach je odzyskał. Przy stanie 4:3 Polak wyrwał kolejne podanie rywala i w najspokojniejszym secie tego meczu triumfował 6:3, pieczętując swoją wygraną i walkę w trzecim secie o historyczny awans do półfinału w Rzymie.

ATP Rzym: Hurkacz - Paul. Zapis relacji na żywo

Cały trzeci set znów wzbudzał ogromne emocje. Panowie grali gem za gem do stanu 4:3, przełamując się aż czterokrotnie. Niestety, Polak po prostych błędach znowu dał się przełamać, a Amerykanin miał swoje podanie na wygranie zaciętego meczu.

Hurkacz nie dawał jednak za wygraną i agresywną postawą doprowadził do stanu 40:0 i trzech piłek na przełamanie. Po prostych błędach doszło do równowagi. Ostatni gem trwał ponad 15 minut i mimo wielu okazji na doprowadzenie do kolejnego gema, Polak dwukrotnie się pomylił i pożegnał się z turniejem.

ATP Rzym: Kto jeszcze zagra w półfinale?

W drugim czwartkowym ćwierćfinale Stefanos Tsitsipas zmierzy się z Nicolasem Jarrym. W półfinale czekają już Alexander Zverev i Alejandro Tabilo. Niemiec pokonał w dwóch setach Taylora Fritza. Reprezentant Chile rozprawił się z Zhizhenem Zhangiem.

Iga Świątek - Coco Gauff. Relacja NA ŻYWO z półfinału WTA w Rzymie