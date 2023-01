Nie uwierzysz czyją idolką jest Iga Świątek. Czysty zachwyt, gwiazda nie powstrzymuje swoich emocji względem Polki

Iga Świątek sprawiała wielkie wrażenie na jednej z gwiazd tenisowego świata. Polka, która cieszy się wielką dominacją na najważniejszych kortach świata, została idolką zwyciężczyni US Open z 2019 roku. Bianca Andreescu udzieliła właśnie wywiadu, w którym powiedziała, że chce dorównać Świątek i traktuje ją jako swoją inspirację. Padły wielkie słowa.

Iga Świątek idolką gwiazdy. Padły wielkie i piękne słowa

Andreescu, która jest o rok starsza od Igi Świątek powiedziała, że nie może wyjść z podziwu nad młodszą koleżanką, która stała się liderką światowego rankingu Jak sama mówi, bardzo chce dorównać poziomowi reprezentantowi Polski.

- Konkurencja zdecydowanie mnie inspiruje i jeszcze bardziej motywuje. Patrzę na Igę, jest młodsza ode mnie i ma na swoim koncie trzy Wielkie Szlemy. Próbuję się dostać na ten poziom, próbuję to przebić. Ale tak po przyjacielsku. To tak samo, i faktycznie słyszałam to od kilku zawodniczek, jak ja w pewnym sensie zainspirowałam je w 2019 roku. Więc teraz role się odwróciły, co bardzo mi się podoba - mówiła Andreescu cytowana przez portal "tennisuptodate.com."

