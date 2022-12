Iga Świątek nie była w stanie się przeciwstawić rywalce! Jelena Rybakina lepsza od Polki w dwóch setach

Na żywo Iga Świątek - Jelena Rybakina Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Jelena Rybakina! Tenisistki zmierzą się w singlu w ramach finałowego meczu World Tennis League w Dubaju. Początek o 15:00! Mecz z udziałem Igi Świątek miał rozpocząć się później, jednak zdecydowano, że Polka oraz Elena Rybakina wybiegną na kort wcześniej. Tenisistki rozpoczną spotkanie zaraz po pojedynku Kyrgios/Andreescu - Thiem/Pavlyuchenkova. Iga już gotowa na mecz! 🎄Przez dłuższą chwilę poważnie rozważałam, czy dziś tak nie zagrać. Zanim jednak wyjdę na kort, chcę Wam życzyć po prostu spokojnych Świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych.



P.S. I posłuchajcie dziś @MariahCarey 🎶🥰 pic.twitter.com/rf3BZPRty2 — Iga Świątek (@iga_swiatek) December 24, 2022 #WorldTennisLeague - 23.12 📅



HAWKS 4️⃣0️⃣➖2️⃣4️⃣ EAGLES



Thiem/Pavlyuchenkova - Kyrgios/Andreescu 4:6, 6:4, 7-10

Rybakina - Garcia 7:5, 6:1

Zverev - Seppi 6:4, 6:2 — Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news (@z_kortu) December 23, 2022 Mecz poprzedzający występ Igi Świątek zakończył się. Lepsza okazała się para Kyrgios/Andreescu. Warto przypomnieć osiągnięcia Igi Świątek w 2022 roku. Iga Świątek w 2022 roku:



✅ 67-9

✅ 22 setów wygranych do zera

✅ 37 zwycięstw z rzędu

✅ 8 🏆 (Roland Garros, US Open, 4x WTA 1000, 2x WTA 500)

✅ 11 085 pkt w rankingu WTA (liderka od 4 kwietnia)



Najlepszy sezon jednej zawodniczki od czasów Sereny.



📸 Jimmie48 | #WTAFinals pic.twitter.com/F6lFl0DqLc — Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news (@z_kortu) November 7, 2022 Obie drużyny zostały już przedstawione! Zaraz rozpocznie się spotkanie Świątek - Rybakina! Jeszcze chwila rozgrzewki i zaczynamy! 0:1 Od podania rozpoczęła rywalka Świątek. W pierwszym gemie Rybakina prowadziła 40:15, po chwili Polka doprowadziła do remisu, ale nie zdołała przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść. 0:2 Nieudany gem dla Świątek. Rybakina zdołała przełamać Polkę i przewaga 23-latki. 0:3 Trzeci gem był bardzo wyrównany, niestety Rybakina zdołała lepiej się zaprezentować. Świątek w opałach. 1:3 Kolejną partię Świątek rozpoczęła o wiele lepiej. Od początku 21-latka świetnie serwowała, ostatecznie wygrała gema. Oby tak dalej! 2:3 Świątek nawiązała walkę! Rybakina przełamana! Świetna gra Polki! 3:3 Liderka światowego rankingu wyrównała! Rybakina nie była w stanie postawić się przy serwisie Świątek! 3:4 Rybakina nie ma zamiaru się poddać! Świątek była blisko, jednak ostatecznie gem powędrował na konto 23-latki. 3:5 Niestety Iga przy swoim serwisie nie była w stanie pokonać 23-latki. Liderka światowego rankingu może mieć problem z wygraniem tego seta. 3:6 Świątek walczyła do ostatniego punktu, niestety 6:3 wygrywa Rybakina. 0:1 Rybakina się nie zatrzymuje! Kolejne przełamanie przy serwisie Świątek... 0:2 W drugim secie Świątek niestety też nie prezentuje się najlepiej. Rybakina wygrywa 2:0. 1:2 Świątek dalej walczy! Rybakina była blisko wygrania tego gema, jednak liderka światowego rankingu wydarła tę partię rywalce. 1:3 Świątek na początku gema miała ogromne problemy z przyjęciem serwisu rywalki. Po chwili doprowadziła do remisu 40:40, niestety nie udało się jej przełamać Rybakiny. 1:4 Ciężkie chwile Świątek, kazachska tenisistka chce jak najszybciej zakończyć to spotkanie. Polka kolejny raz przełamana... 1:5 Niestety Iga Świątek coraz bliżej porażki. Rybakina się nie myli. 1:6 Polka walczyła do końca, jednak Rybakina doprowadziła do stanu 40:40, po czym zwyciężyła na przewagi. To wszystko z naszej strony! Dziękujemy, że byliście z nami i zapraszamy na kolejne relacje na sport.se.pl. Do zobaczenia.

Iga Świątek jest prawdziwą liderką zespołu "Kites". We wcześniejszych trzech meczach grupowych nie straciła nawet seta i pewnie ograła Caroline Garcię (6:3, 6:4), Anastazję Pawluczenkową (6:4, 6:3) oraz Arynę Sabalenkę (6:1, 6:3). Jej drużyna w świetnym stylu wywalczyła awans do finału World Tennis League z pierwszego miejsca, w którym zagra z "Hawks". Singlową rywalką polskiej liderki rankingu WTA będzie Jelena Rybakina, która ograła w Dubaju Sabalenkę (0:6, 6:1, 10:6) i Garcię (7:5, 6:1). Na papierze wydaje się być najmocniejszą przeciwniczką, jaką mogła trafić Polka. Będzie to niezwykle ważne starcie dla losów finału, ponieważ singiel kobiet otworzy rywalizację. Po nim na korcie pojawią się tenisiści, a cały turniej zamknie mecz par mieszanych. Czy Świątek wyjedzie z WTL niepokonana? Początek odpowiedzi na to pytanie o 15:00!