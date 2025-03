Nie żyje legendarny tenisista, Fred Stolle! Wygrał kilkanaście turniejów wielkoszlemowych, był liderem światowego rankingu

Nie żyje Fred Stolle, legendarny tenisista

Smutna informacja pojawiła się w świecie tenisa w czwartkowy poranek. Nie żyje słynny australijski tenisista Fred Stolle. W latach 60-tych XX wieku Australijczyk był w ścisłej światowej czołówce. W sezonie 1966 był drugim tenisistą świata w singlu. W czołówce znajdował się także w grze podwójnej. Był liderem światowego rankingu, wygrywając dziesięć turniejów w deblu.

Fred Stolle wygrywał singlowe French Open i US Open w sezonach 1965 i 1966. W całym okresie lat 60-tych XX wieku triumfował kolejno trzykrotnie w Australian Open, dwukrotnie we French Open, dwukrotnie na Wimbledonie i trzykrotnie w US Open.

Stolle był niekwestionowanie jednym z najlepszych tenisistów swoich czasów. Informację o śmierci podano m.in. na oficjalnym profilu TennisAustralia. - Mistrz Wielkiego Szlema na kortach, głos kibiców i legenda, która na zawsze zostanie w naszych sercach – czytamy.

Fred Stolle - osiągnięcia

Gra pojedyncza:

wygrana we French Open

wygrana w US Open

drugie miejsce w światowym rankingu

Gra podwójna

trzykrotna wygrana w Australian Open

dwukrotna wygrana we French Open

dwukrotna wygrana na Wimbledonie

trzykrotna wygrana w US Open