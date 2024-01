Niebywała tragedia podczas Australian Open. Nie żyje jeden z dziennikarzy relacjonujących turniej, wielka żałoba

„Jeszcze to do mnie nie dociera”. Magda Fręch w szoku po sukcesie w Australian Open

Australian Open 2024 może przynieść wiele emocji polskim kibicom. Iga Świątek i Hubert Hurkacz są już w 2. rundzie, a już do 3. rundy awansowała Magdalena Fręch. Niestety już na samym początku imprezy pojawiły się także niezwykle przykre informacje, niezwiązane z sprawami czysto sportowymi. Jak podał angielski dziennik „Daily Mail” jeden z dziennikarzy dla niego pracujących, Mike Dickson, zmarł w Melbourne, w którym przebywał relacjonując właśnie Australian Open.

Nie żyje angielski dziennikarz, pracował przy Australian Open 2024

Mike Dickson był cenionym dziennikarzem zajmującym się głównie tenisem, a w zawodzie spędził aż 38 lat, a przez 33 pracował właśnie w „Daily Mail”. W tym roku także udał się do Melbourne, aby relacjonować dla brytyjskiego dziennika wydarzenia z jednej z najważniejszych imprez tenisowych. Niestety, jak przekazała rodzina, Dickson zasłabł, a jego życia nie udało się uratować. – Jesteśmy zdruzgotani ogłaszając, że nasz wspaniały mąż i tata, Mike, zasłabł i zmarł podczas pobytu w Melbourne podczas turnieju Australian Open. Przez 38 lat realizował swoje marzenia związane ze sportem na całym świecie. To był naprawdę wspaniały człowiek i będzie nam go strasznie brakować – przekazała rodzina dziennikarza na portalu X.

Dickson zmarł tuż przed swoimi 60. urodzinami, które obchodziłby 27 stycznia. – Dickson był niezwykle szanowanym i podziwianym dziennikarzem, który spędził w branży 38 lat, z czego 33 w "Mail". Jego strata będzie głęboko odczuwalna – pożegnał swojego korespondenta „Daily Mail”.

We are devastated to announce that our wonderful husband and Dad, Mike, has collapsed and died while in Melbourne for the Aus Open. For 38 years he lived his dream covering sport all over the world. He was a truly great man and we will miss him terribly. Lucy, Sam, Ruby and Joe.— Mike Dickson (@Mike_Dickson_DM) January 17, 2024