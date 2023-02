Niedawno biła Igę Świątek do zera, teraz przeżywa koszmar. Okropny zjazd gwiazdy tenisa, podjęła trudną decyzję

Poważna przestroga dla Igi Świątek. Padły niebywale zdecydowane słowa, to może zakończyć się fatalnie

Dla Igi Świątek rok 2021 był swego rodzaju rokiem przejściowym. Po październikowym triumfie w Roland Garros 2020 młoda Polka nie była w stanie od razu zdominować stawki, a przed nią było wciąż wiele nauki. Kolejny tytuł zdobyła dopiero po kilku miesiącach i była to impreza rangi WTA 250 w Adelajdzie. Po niej wzięła udział w zdecydowanie bardziej prestiżowym turnieju WTA 1000 w Dubaju i tam już w drugim meczu dostała solidną lekcję od Garbine Muguruzy. Hiszpanka, będąca wówczas na fali, pokonała Świątek w dwóch setach 6:0, 6:4. Mało kto spodziewał się wówczas, jak odmienne losy spotkają te tenisistki. Świątek jest obecnie najlepszą zawodniczką na świecie, a Muguruza obecnie przeżywa wielki kryzys i właśnie wycofała się z turniejów Abu Dhabi i Dosze z „przyczyn osobistych”.

Wygrywała ze Świątek, teraz może wylecieć poza pierwszą setkę

Po pokonaniu Świątek w Dubaju Muguruza ostatecznie dotarła do finału i wygrała cały turniej. Później zwyciężyła również w turnieju WTA 500 w Chicago, a na koniec sezonu wygrała turniej WTA Finals i zajmowała 3. miejsce w rankingu WTA. To był jednak początek koszmaru, jaki miał dopiero nastąpić.

Gdy w 2022 roku Iga Świątek rozpoczęła swoją dominację w kobiecym tenisie, Muguruza nie była w stanie dojść nawet do finału żadnej imprezy. Początkowo, dzięki poprzednim wynikom, była w stanie utrzymywać się w czołówce, ale taki stan rzeczy nie mógł trwać długo. Hiszpanka wzięła udział w 17 turniejach, ale najdalej dotarła tylko do ćwierćfinałów trzech z nich! Były to turnieje o randze WTA 500 w Sydney, Doha i Tokyo.

2023 rok okazał się dla Muguruzy jeszcze gorszy. Stanęła na starcie pięciu turniejów i nie wygrała ani jednego spotkania. Teraz wiadomo, że nie będzie walczyła o poprawę wyników w największych turniejach – wycofała się z Abu Dhabi oraz Dohy. Hiszpanka, która nieco ponad rok temu zajmowała 3. pozycję w rankingu, obecnie jest 83. i wiele wskazuje na to, że lada moment próżno będzie jej szukać w czołowej setce.