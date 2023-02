Ważne wieści w sprawie Igi Świątek. Kibice najlepszej tenisistki świata muszą o tym wiedzieć, kluczowe fakty

Iga Świątek przystępuje do sezonu z pozycji liderki rankingu WTA i z ogromną przewagą nad resztą stawki. Pierwszy większy turniej sprawił jednak, że różnica już się nieco zmniejszyła – w Australian Open Świątek nie powtórzyła wyniku sprzed roku (półfinał) i dotarła tylko do 4 rundy. Na pewno spora część fanów była zawiedziona stosunkowo szybką porażką swojej ulubienicy, ale wszyscy mają nadzieję, że w dalszej części sezonu będzie ona w stanie nawiązać do wyników sprzed roku. Teraz wiadomo już, kiedy Świątek znów pojawi się na korcie.

Ważne informacje o Idze Świątek. Kibice tylko na to czekają

W minionym sezonie Iga Świąek zdobyła 8 tytułów w cyklu WTA, w tym dwa wielkoszlemowe. Serię zwycięskich turniejów rozpoczęła od imprezy o randze WTA 1000 w Dosze i teraz stanie do walki o obronę zdobytych tam punktów. Nie będzie jednak o to łatwo, bo do turnieju w Katarze zgłosiło się 9 z 10 najlepszych tenisistek na świecie! Z czołówki zabraknie jedynie Greczynki Marii Sakkari.

Turniej WTA 1000 w Dosze rozpocznie się już 13 lutego i potrwa do 18 lutego. Jak już wspomnieliśmy, Iga Świątek przystępuje do niego jako obrończyni tytułu, ale to wcale nie musi pomagać jej w starciu z rywalkami. Właśnie z rolą faworytki Iga Świątek będzie musiała się przede wszystkim mierzyć w tym sezonie, co może stanowić spore wyzwanie.