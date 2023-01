Iga Świątek zrobiła wstrętnego psikusa koleżance. Prawda wyszła na jaw dopiero po latach, tenisistka nie mogła ukryć zażenowania

Na początku kwietnia minie rok, od kiedy Iga Świątek nieprzerwanie prowadzi w rankingu WTA. Jej przewaga nad drugą Aryną Sabalenką wynosi ponad 4000 punktów i praktycznie niemożliwe jest, żeby którakolwiek z rywalek zdołała ją wyprzedzić. Polka od kilku miesięcy umocowała się na szczycie żeńskiego tenisa, za czym idzie ogromna popularność i odpowiedzialność. 21-latka nie ukrywa, że przed nią niezwykle trudny sezon, który rozpoczął się od dwóch bolesnych porażek. Najpierw w półfinale United Cup z Jessicą Pegulą, a następnie w 1/8 finału Australian Open z Jeleną Rybakiną. Już w połowie lutego Świątek będzie bronić tytułu wywalczonego przed rokiem w Dausze, ale zanim wybierze się do Kataru, spełniła medialne zobowiązania. Podczas występu w programie "The Hundred" na kanale Wide World of Sports na YouTube dość niespodziewanie wyszła na jaw jej nieprzyjemna historia z przeszłości.

Iga Świątek zrobiła koleżance wstrętnego psikusa. Z zażenowania aż ukryła twarz w dłoniach

Świątek wzięła udział w "The Hundred" razem z komikiem, Mike'em Goldsteinem. Ich występ polegał na odgadnięciu, jak na dane pytanie odpowiedziało 100 ankietowanych. Jedno z zagadnień dotyczyło fałszywych kont w mediach społecznościowych. I to właśnie wtedy polska tenisistka postanowiła zdradzić sekret z dzieciństwa. Na wizji przyznała się, że sama miała fałszywy profil! Wykorzystywała go do żartów ze znajomych w czasach szkoły podstawowej. Najmocniej zapadła jej w pamięć jedna historia z koleżanką.

- Pisaliśmy do naszej koleżanki i... jakby udawałam, że jestem chłopakiem, który chce zaprosić ją na randkę. Ona gdzieś wyszła i zrobił się bałagan... - opowiedziała wyraźnie zażenowana, kierując wzrok w ziemię. Po chwili skryła twarz w dłoniach, choć obecni w studiu nie mogli powstrzymać śmiechu. - Nie osądzajcie mnie, to było głupie - dodała wyraźnie zawstydzona. Jej szczerość i otwartość spotkała się jednak z pozytywną reakcją fanów, którzy komplementowali Świątek w komentarzach, wybaczając jej dziecięcy wybryk. W poniższej galerii dowiesz się, jakie premie za Australian Open otrzymały Iga Świątek i Magda Linette:

