Niemal 33-letnia Radwańska powaliła nas w skąpym bikini. Tak naprawdę wygląda, trudno wyjść z zachwytu

Radwańska już nie ukrywała, że opuściła Polskę. Wszystkim się pochwaliła. Wzięła to do ręki i rozpływała się z radości

Zanim Iga Świątek stała się absolutną gwiazdą światowego tenisa, to Agnieszka Radwańska walczyła w najważniejszych turniejach. Przez pewien czas równie duże nadzieje pokładano w jej siostrze Urszuli. Krakowianki stały się ulubienicami polskich kibiców, choć młodsza z nich nie dorównała osiągnięciom "Isi". Mimo to, właśnie 32-latka nadal kontynuuje karierę, podczas gdy jej starsza siostra już w 2018 r. odłożyła rakietę. Urszula Radwańska nadal walczy o powrót do najwyższej formy, kiedy była nawet 29. rakietą świata, ale idzie jej to jak po grudzie. Za nią zupełnie nieudany sezon, który zakończyła na 457. miejscu w rankingu WTA. Nic dziwnego, że po ostatnim turnieju postanowiła zresetować się na luksusowych wakacjach.

Tak naprawdę wygląda niemal 33-letnia Radwańska

Tenisistka, która 7 grudnia skończy 33 lata, zakończyła sezon optymistycznym akcentem. W turnieju ITF 60 w Calgary doszła do półfinału, co było jej najlepszym wynikiem w tym roku. Kilka dni po tym całkiem udanym występie postanowiła kontynuować pozytywne chwile i poleciała na wakacje w Sri Lance. Tam może korzystać z uroków wyspy Cejlon i nienagannej pogody. A jako że Radwańska jest aktywna w mediach społecznościowych, szybko pochwaliła się w nich beztroskim czasem spędzonym na tamtejszej plaży.

Urszula Radwańska w skąpym bikini na wakacjach

Już pierwsze dni spędzone w Sri Lance przyniosły krakowiance mnóstwo pozytywnej energii. Pełne słońce, woda i orzeźwiające napoje były wszystkim tym, czego potrzebowała. Widać to m.in. po jej ostatniej publikacji, na której w różowym bikini docenia te chwile. "W słonawych włosach bez makijażu i z kokosem" - napisała zadowolona znad brzegu. Trzeba przyznać, że w tak naturalnym wydaniu Radwańska prezentuje się zjawiskowo i naprawdę trudno oderwać od niej wzrok!