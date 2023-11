Radwańska już nie ukrywała, że opuściła Polskę. Wszystkim się pochwaliła. Wzięła to do ręki i rozpływała się z radości

Jeszcze kilka lat temu fani tenisa mogli cieszyć się z występów obu sióstr Radwańskich. Obecnie na kortach występuje już wyłącznie Urszula, bo Agnieszka zdecydowała się zakończyć karierę z powodu nawracających problemów zdrowotnych. Kontuzje często doskwierały również młodszej z sióstr Radwańskich, co na pewno utrudniało jej rozwój kariery. 32-latka na razie nie zamierza rezygnować z rywalizacji, co można wyczytać z jednego z ostatnich jej wpisów w mediach społecznościowych. Radwańska zdecydowała się na podsumowanie niedawno zakończonego sezonu.

Radwańska spędza wolny czas w tropikach

- Niestety nie był to najlepszy rok w moim wykonaniu, całkowicie zdaję sobie z tego sprawę. Ale wyciągam wnioski, pracuję i nadal wierzę, że znajdę się tam gdzie bym chciała - napisała kilka dni temu Radwańska. - A nawet jeśli nie, to będę mogła stwierdzić, że zrobiłam wszystko. Przegranym jest tylko ten kto nigdy nawet nie spróbował. Do zobaczenia na kortach w przyszłym roku! - czytamy w jej wpisie.

To tu wypoczywa Radwańska

Po trudnym i wyczerpującym sezonie reprezentantka Polski w końcu mogła wybrać się na wypoczynek. Radwańska postawiła na dość egzotyczny kierunek i najbliższy czas postanowiła spędzić w Azji, a konkretnie na Sri Lance. Potwierdzają to zdjęcia opublikowane przez tenisistkę na Instastories. Na jednej z fotografii widzimy, jak Radwańska trzyma w dłoni szklankę z sokiem z arbuza. - Jedyne czego teraz potrzebuję to sok z arbuza - czytamy w opisie zdjęcia.