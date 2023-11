Iga Świątek pokazała swoje zdjęcia w BIKINI i się zaczęło! Lawina komentarzy

Radwańska już nie ukrywała, że opuściła Polskę. Wszystkim się pochwaliła. Wzięła to do ręki i rozpływała się z radości

Iga Świątek przez 8 dni odpoczywała na Malediwach, gdzie poleciała zaraz po triumfie w WTA Finals w Meksyku. - Przyznam, że cały ten wyjazd przerósł moje najśmielsze oczekiwania - zwierzyła się kibicom Iga na nagranym wideo, które opublikowała na Instagramie. - Mimo tego, że całe życie podróżuję, to jednak bycie w takich tropikalnych i egzotycznych miejscach pokazuje inne atrakcje i styl życia. Bardzo się cieszę, że miałam okazję mieszkać w domku na wodzie. Mimo tego, że większość czasu trochę leniuchowałam, bo jednak ogólnie mam dużo wysiłku fizycznego, to byłam na kilku ciekawych wycieczkach. Oglądałam też delfiny, więc naprawdę było wspaniale. To, że miałam okazję spędzić tutaj trochę czasu doda mi energii do tego, żeby pracować jeszcze ciężej - dodała Iga Świątek, która właśnie rozpoczęła już 78. tydzień panowania w rankingu WTA.

Po powrocie do Polski Iga Świątek podzieliła się z kibicami kolejnymi zdjęciami z wakacji na Malediwach. Na dwóch uśmiechnięta wyleguje się w hamaku i bije od nie wielkie szczęście. "Widać po uśmiechu, że było super!", "Śliczna i wypoczęta", "Zasłużone wakacje", "Piękna Królowa Iga", "Wspaniała Iga we wspaniałym miejscu!" - komentują zachwyceni fani.

Iga Świątek w Warszawie zaczyna przygotowania do nowego sezonu. Do gry ma wrócić 21 grudnia w pokazowym turnieju w Abu Zabi, gdzie wystąpi w jednej drużynie m.in. z Hubertem Hurkaczem. Wcześniej trenować ma w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.