Niewiarygodne, co zrobiono Świątek i Hurkaczowi przed igrzyskami. Oczy bolą, gdy patrzy się na te zdjęcia

Fani nie mogą uwierzyć w to, co zobaczyli. Zdjęcia zawodników jak z kryminału

Igrzyska Olimpijskie w Paryżu zbliżają się wielkimi krokami. Jedną z naszych największych nadziei medalowych jest Iga Świątek i trudno się temu dziwić – Polka wygrała w swojej karierze już cztery turnieje Rolanda Garrosa (na pięć ostatnich edycji), a to właśnie na tych kortach odbywać się będzie rywalizacja na igrzyskach. Również Hubert Hurkacz dawał był stawiany jako jeden z tych, którzy mogą przynieść nam medal, choćby w mikście z Igą Świątek, ale nasz najlepszy tenisista teraz musi myśleć bardziej o swoim zdrowiu i czekać na decyzję lekarzy. Nie zmienia to jednak faktu, że wciąż jest zgłoszony do zawodów, więc i on ma swój profil stworzony przez organizatorów. Ci jednak nie popisali się, bo wykorzystali do nich zdjęcia sportowców najgorsze, jakie się dało.

Lech Sidor wielkim optymistą przed występem Igi Świątek na igrzyskach

W sieci pojawiły się zdjęcia tenisistów, które wyglądają nie jak z profili sportowców na wielkiej imprezie, ale z policyjnej kartoteki. Uwagę zwróciły głównie te tenisistów, takich jak właśnie Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Daniił Miedwiediew czy Jelena Rybakina. Skojarzenia, którymi dzielą się kibice, są jednoznaczne. – „Lista Interpolu”, „Interpol we współpracy z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim opublikował zdjęcia najbardziej poszukiwanych przestępców 2024 roku. Prosimy, jeśli zobaczycie którąkolwiek z tych osób, zadzwońcie na policję. Każda wskazówka, którą możesz dostarczyć, będzie cenna”, „Wyglądają, jakby uciekli z więzienia” - kpili kibice na portalu X.

„Oberwało się” także siatkarzom, których wizerunki również przypominają te z policyjnych kartotek, co jest o tyle zabawne, że obecna kadra jest nazywana „Gangiem Łysego”. – Oficjalna strona Igrzysk Olimpijskich wzięła sobie do serca nazwę #GangŁysego i wrzuciła biogramy ze zdjęciami jak z listów gończych Na plus za to, że widać jak bardzo Wilfredo jest nasz bo nawet uśmiecha się już po polsku – napisał na portalu X Mateusz Babiarz, udostępniając zdjęcia naszych zawodników.

The Olympic pics making everyone look like criminals 💀 pic.twitter.com/IYH2C1X93e— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 19, 2024