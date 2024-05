Niewiarygodne, czego dziś może dokonać Iga Świątek. Mało komu się to śniło. Radwańska będzie musiała obejść się smakiem

Przyjrzeli się Arynie Sabalence przed finałem ze Świątek. Powód do sporego wstydu. Zwiastun bolesnej porażki?

Etap sezonu, w którym tenisistki i tenisiści występują na kortach ziemnych jest ulubionym dla Igi Świątek. Na popularnej "mączce" reprezentantka Polski radzi sobie świetnie i kolejnym tego potwierdzeniem jest turniej w Madrycie. Liderka światowego rankingu w większości spotkań wygrywała bez większych problemów i spokojnie dotarła do finału imprezy. Ten odbędzie się w sobotni wieczór, a rywalką Świątek będzie Aryna Sabalenka. Biorąc pod uwagę formę obu pań, to reprezentantka Polski jest faworytką do zwycięstwa.

Świątek zdetronizuje Radwańską? Wielka szansa

I gdyby Świątek wywiązała się z roli faworytki i pokonała reprezentantkę Białorusi, ponownie zapisałaby się w annałach polskiego tenisa. Aktualnie 22-latka ma na swoim koncie dziewiętnaście tytułów rangi WTA. To drugi najlepszy wynik w polskim tenisie. Jak łatwo się domyślić, rekord należy do Agnieszki Radwańskiej, ale była tenisistka w całej swojej karierze wygrała dwadzieścia turniejów. A to oznacza, że Świątek jest o jeden triumf za starszą koleżanką.

Jest więc szansa, że na szczycie tego rankingu niebawem znajdą się obie panie. Trzecie miejsce przypada Wojciechowi z piętnastoma singlowymi zwycięstwami. Nawet jeśli Świątek dziś nie zdołałaby pokonać Sabalenki, jest wręcz pewne, że rekord Radwańskiej i tak jest poważnie "zagrożony". Ale fani 22-latki na pewno życzyliby sobie, aby już dziś Świątek sięgnęła po dwudziesty triumf w karierze.