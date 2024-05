Przyjrzeli się Arynie Sabalence przed finałem ze Świątek. Powód do sporego wstydu. Zwiastun bolesnej porażki?

Po raz pierwszy w tym roku będziemy mieli okazję zobaczyć starcie dwóch najlepszych tenisistek na świecie. Iga Świątek i Aryna Sabalenka, podobnie jak przed rokiem, dotarły do finału turnieju w Madrycie i to właśnie pomiędzy nimi rozstrzygnie się, która zawodniczka wzniesie do góry trofeum za zwycięstwo. Biorąc pod uwagę ostatnie występy obu pań na przestrzeni ostatnich tygodni można uznać, że faworytką sobotniego starcia w stolicy Hiszpanii jest reprezentantka Polski. Świątek dość gładko przebrnęła poprzednie rundy turnieju w Madrycie i pokonywała rywalki bez większego problemu.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 25 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Dalej

Fatalne statystyki Aryny Sabalenki. Dobry prognostyk dla Świątek?

Zupełnie inaczej sytuacja ma się z Sabalenką. Białorusinka 2024 rok rozpoczęła znakomicie, bo wygrała wielkoszlemowy Australian Open. Następnie mocno przygasła i na próżno szukać sukcesów na jej koncie. Po dłuższej przerwie udało się jej dotrzeć do finału imprezy. Problem jednak w tym, że Sabalenka większość spotkań w Madrycie wygrywała po bardzo długiej i zaciętej batalii, co nie świadczy o jej dyspozycji zbyt dobrze.

Potwierdzenie gorszej formy można zauważyć również w liczbach. Jak wyliczył profil statystyczny OptaAce, Sabalenka przegrała aż 60 gemów w drodze do finału. Jest to najgorszy wynik w historii podczas turnieju w Madrycie. Dotychczasowy rekord należał do Swietłany Kuzniecowej. W 2015 roku przegrała 58 gemów. Biorąc to wszystko pod uwagę wydaje się, że stawianie Świątek w roli faworytki sobotniego starcia nie jest nad wyrost.

60 - Aryna Sabalenka has become the player with the most games dropped en route to reach the final at the Madrid Open (60) since the tournament's inception in 2009. Battles.#MMOPEN | @MutuaMadridOpen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/7I0cZM5y6c— OptaAce (@OptaAce) May 2, 2024